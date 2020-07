Essen: Beliebte Disco öffnet wieder – doch DAS ist strengstens verboten

Essen. Es klingt fast schon wie ein Paradoxon: Ausgehen mitten in der Corona-Zeit. Die allermeisten Bars und Kneipen in Essen haben ihre Tresen für durstige Gäste bereits geöffnet, ein Anlass für richtige Feierlaune ist das aber nicht. Weiter gibt es viele Einschränkungen. Und klar ist auch: Corona ist noch nicht vorbei.

Neben den Kneipen versuchen auch immer mehr Discotheken im Ruhrgebiet irgendwie wieder den Betrieb aufzunehmen. Tanzveranstaltungen sind aufgrund der Corona-Verordnung weiter verboten. Folglich sind die Besitzer zu Kreativität gezwungen. In Essen öffnet am kommenden Wochenende eine der größten Discos im Ruhrgebiet. Doch zum richtigen Abfeiern fehlt weiterhin etwas…

Essen: Delta öffnet wieder, jedoch unter einigen Bedingungen

Der Delta-Musik-Park an der Frohnhauser Straße heißt am Samstag die ersten Feierwütigen wieder willkommen. Wobei das mit dem Feiern wohl eher in Anführungszeichen zu setzen wäre. Denn während in der Vor-Corona-Zeit hier auf gleich mehreren Floors zu verschiedenen Musikrichtungen bis in die Morgenstunden getanzt wurde, zwingt die Corona-Verordnung den Club zum Umdenken.

Roman Weiler, Betreiber des Clubs Delta Musikpark in Essen Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Kleinere Gästezahl von maximal 150 Stück, großer Abstand zwischen den Tischen und Einlass nur über im Vorverkauf erworbene Tickets. Die gibt es extra über einen >Ticketlink<, bei dem du auch deine Kontaktdaten eintragen musst.

Das Delta in Essen öffnet seine Tore wieder, doch nur unter strengen Auflagen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Diese Regeln gelten im Club

Das sind jedoch nicht die einzigen Bedingungen, unter denen das Delta wieder öffnet. Weiter heißt es:

Einlass nur zwischen 19 und 20 Uhr

Ende ist um 0 Uhr, bis 0.30 Uhr müssen alle das Gelände verlassen haben

Du wirst zum Tisch begleitet

Auf Gängen und beim Weg zum Klo musst du Mundschutz tragen

Getränke werden vom Personal an den Tisch gebracht

Es gibt keinen Eintritt, dafür einen Mindestverzehr in Höhe von 10 Euro

Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Tanzveranstaltung

Nachdem du dein Ticket online erworben hast, bekommst du beim Eintritt Bons im Gegenwert des Mindestverzehrs. Sind die aufgebraucht, kannst du vor Ort weitere Bons kaufen. Am Tisch selbst kannst du dafür mit deinen Freunden ganz in Ruhe etwas trinken. Zumindest dort gilt keine Maskenpflicht.

Wer beim Re-Opening im Delta-Musik-Park dabei sein will, sollte sich beeilen. Am Dienstagabend waren sämtliche Tische für zwei Personen bereits ausverkauft. Maximal könnt ihr übrigens zu acht einen Tisch reservieren. (dav)