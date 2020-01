Essen: Bekannte Clan-Shishabar in der Innenstadt dicht! Ist das der Grund?

Essen. In der Shishabar an der Kastanienallee in Essen kennen sie das schon: Immer wieder tauchen Beamte hier, im Dezember erst konnte die Polizei eine bekannte Clan-Größe festnehmen.

Am Freitag erst gab es erneut eine Kontrolle, diesmal mit überraschendem Ausgang, wie die WAZ berichtet. Demnach ist die Shishabar nun vorerst geschlossen - der Grund ist allerdings überaus profan.

Essen: Shishabar ist vorerst geschlossen

Demnach hatte die Polizei für die Stadt Amtshilfe geleistet, als das Etablissement im Norden der Stadt wegen möglicher Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz überprüft werden sollte.

Plötzlich sei dann ein Mitarbeiter des Stromanbieters Innogy aufgetaucht, so ein Polizeisprecher gegenüber dem Blatt. Denn: Die Betreiber hatten offensichtlich ihre Stromrechnung nicht bezahlt. Wie hoch der ausstehende Betrag ist, ist unklar - laut WAZ soll es um mehrere tausend Euro gehen.

Clan-Treff in Essen wird regelmäßig durchsucht

Die Konsequenz: Der Shishabar wurde der Strom abgestellt - jetzt ist das Lokal vorläufig geschlossen.

Woher kommen die Clans?

Wenn die Rede von kriminellen Araber-Clans ist, sind meist Mitglieder von Großfamilien mit türkisch-arabischen Wurzeln gemeint. In Deutschland gehören nach Schätzungen des Bundeskriminalamts (BKA) rund 200.000 Menschen zu solchen Großfamilien.

Die meisten von ihnen sind nicht kriminell. Manche aber haben sich zu mafiösen Gruppierungen zusammengeschlossen, nutzen familiäre Strukturen für kriminelle Geschäfte.

Viele haben eine türkische (15 Prozent) oder libanesische (31 Prozent) Staatsangehörigkeit, 36 Prozent haben eine deutsche Staatsangehörigkeit, fünf Prozent sind staatenlos.

Manche der Familien erhielten als Staatenlose direkt eine Duldung und blieben im Land. Bei nicht wenigen blieb der Duldungsstatus bestehen, über Generationen.

Menschen mit Duldungstatus haben es auf dem Arbeitsmarkt schwer: Eine selbständige Tätigkeit ist ihnen untersagt, eine Beschäftigung als Arbeitnehmer ist nur auf Antrag und nach Zustimmung durch die Ausländerbehörde möglich. Manche Experten sehen hierin eine mögliche Ursache dafür, dass sich aus der Perspektivlosigkeit heraus kriminelle Netzwerke innerhalb der Familien gebildet haben.

Immer wieder wird die Bar, die als Clan-Treff gilt, von der Polizei im Rahmen der „Politik der 1000 Nadelstiche“ durchsucht.

