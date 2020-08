Essen: Gina P. (18) stirbt bei McLaren-Unfall – Raser entschuldigt sich vor Gericht

Essen. Ein junger Mann soll im März 2019 mit seinem Sportwagen auf der A52 bei Essen mindestens 286 Stundenkilometer schnell gefahren sein. Dann hob das Auto, ein McLaren, ab. Und die Beifahrerin, die gerade mal 18 Jahre alte Gina P. ist tot.

Nun ist am Montag das Urteil gegen den 25-jährigen Fahrer gefallen. Die Anklage der Staatsanwaltschaft Essen: fahrlässige Tötung. Denn er sei viel zu schnell unterwegs gewesen, um den Wagen noch kontrollieren zu können.

18-Jährige bei McLaren-Unfall in Essen getötet - Prozess gegen Fahrer beginnt

Am Essener Amtsgericht ging es am Montagmorgen um einen tödlichen Autounfall. Angeklagt wegen fahrlässiger Tötung war ein 25 Jahre alter Autofahrer aus Essen. Dieser hat sich nun während des Prozesses an die Mutter der getöteten 18-jährigen Beifahrerin gewandt und sich bei ihr entschuldigt.

Die Mutter sagte allerdings gegenüber Bild, dass sie die Entschuldigung nicht annehme und diese als Taktik vor Gericht einstufe.

Angeklagter hatte Erklärung verlesen lassen

Der Angeklagte hatte eine Erklärung durch seinen Verteidiger verlesen lassen, in der er einige, aber nicht alle Anklagepunkte einräumte.

Dann ist das Urteil gefallen: 15 Monate Bewährung hat das Gericht ausgesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor 14 Monate gefordert, der Verteidiger des Angeklagten hatte gemeint, eine Geldstrafe würde reichen.

Er soll Kontrolle über Wagen verloren haben

Der damals 23-Jährige soll am späten Abend des 20. März 2019 bei mindestens 286 Stundenkilometern die Kontrolle über seinen 570 PS starken Sportwagen verloren haben und von der A52 abgekommen sein.

Dabei wurde die 18 Jahre alte Beifahrerin aus dem Auto geschleudert und getötet. Der rechte Arm wurde ihr unter anderem durch den Aufprall abgerissen.

Der Fahrer wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Der Unfall geschah in einem Autobahnabschnitt im Essener Süden, in dem es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt.

Kleine Bodenwelle soll Unfall ausgelöst haben

Ein Sachverständigengutachten der Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Wagen zwischen 286 und 314 Stundenkilometern schnell gewesen war, als der Unfall geschah. Der Wagen sei über eine vier Zentimeter tiefe Bodenwelle gefahren. Daraufhin habe der Fahrer die Kontrolle verloren.

Der Fahrer soll es nach einer unbeabsichtigten Lenkbewegung nicht mehr geschafft haben, den Wagen wieder in den Griff zu bekommen, weil er durch die hohe Geschwindigkeit überfordert gewesen sein soll.

Eltern der Toten sind Nebenkläger

In dem Verfahren traten die Eltern der jungen Frau als Nebenkläger auf. (dpa/fb)