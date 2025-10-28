Wetter sorgt für Probleme auf der A44 in Essen – Sperrung länger als geplant

Beim Blick auf das Wetter in NRW könnt manch einer in eine kleine Herbstdepression verfallen. Der Wind fegt einem um die Ohren und dazu kommt noch immer wieder einsetzender Regen und laut der Wetterprognose wird das auch noch bis etwas Mitte November so anhalten.

Am liebsten bleibt man da doch einfach zu Hause, wo es kuschelig warm ist. In Essen strapaziert das Wetter die Nerven der Verkehrsteilnehmer nun noch mehr. Denn für einige wird der Weg zur Arbeit, zum Arzt oder zum Fitnessstudio jetzt noch länger über Umwege führen müssen als geplant.

Sperrung der Autobahnauffahrt auf der A44 in Essen verlängert

Seit Montag (13. Oktober, 8 Uhr) ist auf der A44 die Auffahrt der Anschlussstelle Essen-Heisingen in Fahrtrichtung Velbert gesperrt. Grund dafür sind Sanierungs- und Verstärkungsarbeiten an der Theodor-Heuss-Brücke. Geplant war die Sperrung zunächst für drei Wochen, also bis zum 3. November. Doch aus drei Wochen werden nun vier Wochen.

Und Schuld daran ist das Wetter. Wie die Autobahn GmbH am Dienstag (28. Oktober) erklärte, können die angekündigten Abdichtungsarbeiten an der Brücke aufgrund des regnerischen Wetters derzeit nicht durchgeführt werden. Die bittere Konsequenz daraus ist, dass die Sperrung der Auffahrt Essen-Heisingen nun bis zum 10. November anhalten wird. Eine innerstädtische Umleitung über die Kampmannbrücke zur Anschlussstelle Essen-Kupferdreh wird ausgeschildert.

Das sind wirklich trübe Aussichten. Doch Trübsal blasen hilft hier nichts. Außerdem ist ein Licht am Ende des Tunnels – und zwar ein sehr helles und warmes Licht. Denn die Chance besteht, dass wir im November sogar nochmal die 20-Grad-Marke knacken. Das hat es seit über zehn Jahren zu dieser Jahreszeit nicht gegeben!