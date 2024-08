Essen greift am Baldeneysee durch – bei Anwohnern fließen Tränen: „Traurig“

Nicht nur im Sommer ist der Baldeneysee in Essen ein beliebtes Ausflugsziel für Anwohner und andere Menschen aus ganz NRW. So kann man dort verschiedene Wassersportarten ausüben, am Strand liegen oder in den Gastronomiebetrieben eine gute Zeit haben.

Auch an Spaziergänger am Baldeneysee in Essen war bisher gedacht – sie konnten auf der Regattatribüne am Seeufer eine Pause einlegen und den Blick auf die Natur genießen. Doch damit ist jetzt Schluss! Die Stadt Essen hat – wie angekündigt – kurzen Prozess gemacht und die in die Jahre gekommene Tribüne abgerissen. Das gefällt nicht allen.

Essen: Trauriger Anblick an Baldeneysee

Seit über 60 Jahren gehörte die Regattatribüne am Baldeneysee fest zur Szenerie, jetzt ist an der gleichen Stelle jedoch nur noch eine riesige Baustelle zu sehen. Wie DER WESTEN berichtete, hat der Abriss der Sitzbänke und Steinplatten am 24. Juli begonnen (hier mehr).

Essenern, die aktuell an der Stelle vorbeikommen, wird bei dem Anblick das Herz schwer. In einer Facebook-Gruppe für Anwohner ist der Abriss des Wahrzeichens ein großes Thema. Am Sonntag (4. August) veröffentlichte ein Essener Fotos der Baustelle, erklärt dazu: „Die Tribüne ist abgerissen.“

Die Tribüne am Baldeneysee in Essen ist abgerissen. Foto: Privat

„Traurig“, kommentiert daraufhin eine Frau den Beitrag. „Warum war das notwendig? Habe darauf meine Jugend verbracht“, ist auch eine andere wehmütig. Es gibt allerdings auch Essener, denen der Abschied nicht so schwer fällt.

Essen: „Endlich ist das Ding weg“

So ist ein Mann erleichtert, kommentiert: „Endlich ist das Ding weg!“ Genauso wie ein anderer, der erklärt: „Die alte Tribüne war wirklich kein Aushängeschild. Hässlich und unpraktisch.“

Immerhin: Die Stadt Essen möchte eine neue Tribüne an den Standort am Baldeneysee stellen, die Platz für etwa 1700 Menschen haben soll. Dafür planen die Verantwortlichen rund 10 Millionen Euro Budget und Bauzeit bis April 2026 ein. Dann soll die neue Tribüne fertiggestellt sein – und bestenfalls die Trauer um die alte vergessen machen.