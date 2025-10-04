Auto versinkt im Essener Baldeneysee – und die Insassen sitzen noch drin!

Am frühen Samstagmorgen ist die Feuerwehr Essen zum Baldeneysee gerufen worden. Ein Auto war am Haus Scheppen im Wasser versunken – und es saßen noch Menschen drin! Die Leitstelle ging also zunächst vom Schlimmsten aus und setzte alle Hebel in Bewegung, inklusive Boot und Taucherstaffel



Um 1.55 Uhr am frühen Samstagmorgen (4. Oktober) erhielt die Feuerwehr von der Polizei Essen die Information über den Pkw im Baldeneysee. Aus bisher unbekannter Ursache war dieser im Bereich des Hardenbergufers in Essen-Fischlaken ins Wasser gerollt.

Großeinsatz am Baldeneysee in Essen

Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst am Baldeneysee eintrafen, war es den beiden Insassen zum Glück schon gelungen, sich selbstständig aus dem Auto zu befreien. Die beiden Männer (30 und 27) retteten sich ans Ufer und blieben unverletzt, waren jedoch komplett durchnässt.

Das Fahrzeug, ein blauer Audi A3 mit Dortmunder Kennzeichen, befand sich rund 50 Meter vom Ufer entfernt im Wasser. Es war fast vollständig versunken. Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Kupferdreh besetzten umgehend das Mehrzweckboot „Franz“ und fuhren damit zur Einsatzstelle. Zusätzlich ging die Taucherstaffel der Feuerwehr Essen am Baldeneysee in Bereitstellung. Von der Feuerwache Mitte eilte der schwere Hilfeleistungszug herbei, der über die technischen Mittel zur Bergung des Fahrzeuges verfügt.

Feuerwehr zieht Auto mit Seilwinde aus dem Wasser

Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst versorgte die beiden Insassen des Autos, die glücklicherweise unverletzt geblieben waren. Einen Transport ins Krankenhaus lehnten beide ab.

Das zerstörte Auto, nachdem die Feuerwehr Essen es aus dem Baldenysee gezogen hat. Foto: Feuerwehr Essen

Im weiteren Verlauf befestigten Einsatzkräfte vom Boot aus ein Seil an dem Auto. Mit der Seilwinde des Feuerwehr-Rüstwagens wurde schließlich an Land gezogen. Dort übernahm ein Abschleppunternehmen den Abtransport. Nach rund zwei Stunden war das stark beschädigte Fahrzeug geborgen. Da anfangs nicht auszuschließen war, dass Betriebsmittel wie Öl oder Kraftstoff aus dem Fahrzeug auslaufen, wurde das Umweltamt der Stadt Essen hinzugezogen.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte und warum die beiden Männer das rollende Auto nicht mehr rechtzeitig stoppten, ermittelt jetzt die Polizei Essen. Die Feuerwehr Essen war mit 20 Einsatzkräften rund zweieinhalb Stunden am Baldeneysee in Einsatz.