Essen: Ungläubiges Staunen – Wahrzeichen am Baldeneysee verschwindet für immer

Ob Rundwanderungen, Cafés für eine kleine Pause oder Wassersport – Die Möglichkeiten am Baldeneysee in Essen sind vielfältig. Immerhin: Der größte der sechs Ruhrstauseen ist schon längst nicht mehr nur eine Anlaufstelle für Anwohner, denn jedes Jahr statten ebenfalls unzählige Touristen den Gewässern einen Besuch ab.

Wer an heißen Sommertagen zuletzt die Natur rund um den See genießen wollte, der musste jedoch entrüstet feststellen, dass dieses Wahrzeichen derzeit dem Erdboden gleich gemacht wird. Das geht momentan im Süden der Stadt Essen vor sich.

Essen: Beliebte Tribüne verschwindet

Seit mehr als 60 Jahren treffen an diesem besonderen Ort die Menschen aufeinander. Mit unmittelbarem Blick auf den Baldeneysee konnten Interessierte an der Regattatribüne Platz nehmen und die Landschaft bewundern. Doch damit soll nun vorerst Schluss sein. Wer derzeit die Örtlichkeiten besucht, der trifft nämlich nicht mehr auf eine Masse zufriedener Besucher, die sich köstlich amüsieren, sondern wird von einer Baustelle empfangen. Riesige Bagger und Schaufeln sind momentan dabei, das traditionsreiche Wahrzeichen Stück für Stück dem Erdboden gleichzumachen.

+++ Limbecker Platz in Essen: Insolvenz-Hammer trifft beliebtes Geschäft – was kommt auf Kunden zu? +++

Kein Wunder, denn die alte Tribüne war inzwischen ganz schön in die Jahre gekommen. Das störte die meisten Besuche in der Vergangenheit jedoch weniger, die den Ort über die Jahre hinweg in ihr Herz geschlossen hatten. Doch die Stadt Essen verliert mit den geplanten Maßnahmen keine Zeit. „Offiziell begonnen hatte der Abriss am Mittwoch (24. Juli) vor einer Woche. Innerhalb einer Woche ist rund ein Drittel der Steinplatten und Sitzbänke verschwunden“, berichtet die „WAZ“. Darauf hin fragen sich viele: Wie geht es denn nun weiter?

Fertigstellung könnte noch etwas dauern

Knapp zehn Millionen Euro werden für die Errichtung einer neuen Tribüne ausgegeben. Diese soll laut Informationen der „WAZ“ erst Anfang April 2026 fertiggestellt werden, sodass künftig 1700 Menschen dort Platz finden.

Weitere Themen:

Wichtig scheint die Erneuerung besonders aus dem Grund, dass unter der alten Vorrichtung „potenziell belastete Materialien wie alte Farben, Isolierungen oder kontaminiertes Erdreich“, erklärt die Stadt Essen.

Alle weiteren Informationen dazu, wie Besucher am Baldeneysee die Baustelle in den kommenden Jahren möglichst frei von Komplikationen umgehen können, kannst du in diesem Artikel der „WAZ“ nachlesen.