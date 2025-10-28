Jugendlicher in Essen von Zug überrollt – dramatischer Rettungseinsatz

Am Dienstagmittag (28. Oktober) kam es zu einem schrecklichen Unfall am Bahnhof Essen-Kray-Nord. Wie die Bundespolizei auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte, fiel ein Jugendlicher ins Gleisbett und wurde dort von einem RE2 in Fahrtrichtung Duisburg überrollt. Er habe sich dort mit zwei Freunden aufgehalten.

Der Notruf ging bei der Feuerwehr Essen gegen 14.35 Uhr ein, sodass Einsatzkräfte so schnell wie möglich zum Bahnhof Essen-Kray-Nord fuhren. Zu dem Zeitpunkt befand sich der junge Mann zwischen Zug und Bahnsteig.

Großeinsatz am Bahnhof in Essen

Während die Einsatzkräfte in Abstimmung mit der Deutschen Bahn über die Rettungsmaßnahmen redeten, wurde das Opfer vom Rettungsdienst betreut. Laut Feuerwehrsprecher Nico Blum war die betroffene Person nicht eingeklemmt und konnte, nachdem der Zug aus dem Gleisbett befördert wurde, gerettet werden.

++ Extrem-Winter in NRW? Wetter-Experte spricht Klartext: „Nicht so abwegig“ ++

Genaue Angaben zur Schwere der Verletzung konnten weder Feuerwehr noch Bundespolizei zum jetzigen Zeitpunkt geben. Laut dem Feuerwehrsprecher sei der angeforderte Rettungshubschrauber jedoch noch zum Einsatz gekommen. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht und sei bei seinem Abtransport sogar ansprechbar gewesen.

Jugendlicher wird am Bahnhof Essen-KLay-Nord vom Zug erfasst. Foto: Justin Brosch

Bahnverkehr zwischenzeitig eingestellt

Stand jetzt geht die Polizei von einem Unfall aus. „Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden“, heißt es auf Nachfrage von DER WESTEN. Der Regionalzug war mit rund 300 Fahrgästen besetzt und wurde für den Einsatz geräumt. Für die Dauer des Einsatzes musste der Bahnverkehr eingestellt werden, im Anschluss konnte der Zug jedoch wieder seine planmäßigen Fahrten aufnehmen.

Noch mehr aktuelle Meldungen:

Viele Passanten und andere Pendler wurden Zeugen des dramatischen Einsatzes. Sie wurden in einen Bahnhofsbereich gebracht und dort betreut. Die Feuerwehr war rund eine Stunde mit der Rettung des Jugendlichen beschäftigt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.