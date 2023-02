Essen: Wirbel um Bahnhof in Rüttenscheid! „Sehr negatives Erscheinungsbild“

Ein U-Bahnhof in Essen sorgt jetzt für mächtig Aufruhr! Die Haltestelle Rüttenscheider Stern ist bereits seit einigen Jahren im Umbau. Doch anstatt in den Endzügen zu stecken, scheint ein Ende der Renovierungsarbeiten noch lange nicht in Sicht, wie aktuelle Aufnahmen jetzt zeigen.

Nach wie vor wirkt das Innere des U-Bahnhofs in Essen wie im Rohbau. An allen Ecken und Enden hängen Kabel von der Decke. Dass hier schon seit einigen Jahren Umbauarbeiten gelaufen sind, ist der Haltestelle kaum anzusehen. Doch das soll nicht das einzige Problem sein, wie ein Anwohner jetzt gegenüber der „WAZ“ offenbart.

Essen: U-Bahnhof in miserablem Zustand

Er soll als einladender „Entrée zur Gruga und zum Folkwang-Museum“ fungieren. Stattdessen will die Mehrheit der U-Bahn-Reisenden am Rüttenscheider Stern wohl nur eines: ganz schnell von dort wegkommen.

Auch ein Essener findet gegenüber der „WAZ“ jetzt kaum positive Worte für die Haltestelle: „Nicht einladend“ und „sehr negatives Erscheinungsbild“ – der 70-Jährige Wolfgang Müller hält mit seiner Kritik nicht hinterm Berg. Sein Urteil dürfte bei der Ruhrbahn wohl kaum für Begeisterung sorgen.

Doch nicht nur der Kabelsalat stößt dem Mann aus Bredeney übel auf. Auch die wachsende Taubenpopulation werde am Rüttenscheider Bahnhof mehr und mehr zum Problem. Auf Deckenvorsprüngen, auf dem Boden – die Vögel seien schon längst nicht mehr nur an jeder Ecke anzutreffen. Doch selbst wenn sie nicht irgendwo entlang staksen oder flattern, sind ihre Spuren in jedem Winkel zu erkennen. „Taubenkot auf dem Boden, an den Wänden der Rolltreppen, verdreckte Handläufe. Man muss im U-Bahnhof vorsichtig sein, dass man selbst nicht von Taubenkot getroffen wird“, resümiert Müller.

Ruhrbahn reagiert auf Kritik

Zwar habe der Essener bereits die zuständige Ruhrbahn kontaktiert. Doch bislang habe sich „nichts getan“. Für den U-Bahn-Reisenden seien die Zustände am Rüttenscheider Stern langsam untragbar.

Die „WAZ“ hat die Ruhrbahn mit der Kritik konfrontiert. Für die Verzögerungen bei den Umbauarbeiten soll wie in vielen anderen Bereichen auch der Materialmangel Schuld sein. Woran es derzeit genau fehlt, was die Ruhrbahn außerdem zum Taubenproblem sagt und wie es beim Rüttenscheider Stern in Essen weitergehen soll, das liest du hier.