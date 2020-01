Essen: Bahn ändert Fahrplan – jetzt liegen bei Anwohnern die Nerven blank

Ogozhan Yasar, Carsten Wiesinger, Katharina Hadasch, Oktay Yasar, Kay Hellwig und Aljoscha Hadasch (v.l.) stehen am Samstag auf der Terrasse eines Hauses an der Dahlhauser Straße in Essen, während eine Bahn der NordWestBahn auf der Gleise geparkt hat.

Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services