Essen: Beliebter Laden schließt – „Das kann nicht wahr sein!“

Anwohner in Essen müssen eine ganz bittere Pille schlucken. Denn die beliebte Bäckerei Peter schließt eine ihrer Filialen in Steele. Am 30. November ist Schluss an der Hansastraße, wie ein Aushang an der Scheibe der Bäckerei-Filiale zeigt.

In einer lokalen Facebook-Gruppe herrscht bittere Enttäuschung über die Nachricht. Nicht nur die Qualität der Backwaren wird vielen Anwohnern fehlen. Die Filiale habe noch durch ein weiteres Merkmal bestochen.

Essen: Bäcker schließt – „Ich bin echt fassungslos“

„Das kann nicht wahr sein! Wieso?“, wundert sich eine Essenerin. Genau wie vielen anderen werde ihr die Bäckerei in Steele fehlen: „Ich bin echt fassungslos.“ Besonders eine Angestellte hatte es den Essenern offenbar angetan, wie zahlreiche Kommentare belegen:

„Ach menno schade das die Bäckerei zu macht. Das war alles so lecker und die Verkäuferin so nett und zuvorkommend.“

„Das ist so traurig. Da war eine so nette Verkäuferin. Immer gut gelaunt bei größtem Stress. Ich wünsche ihr alles Gute.“

„Neeeeeeiiiin! Der Bäcker unseres Vertrauens mit der nettesten Verkäuferin!“

Die Schließung der Filiale fällt in besondere Krisenzeiten. Denn das energieintensive Handwerk leidet besonders unter den explodierenden Preisen für Strom und Gas. Hinzu kommen die extrem gestiegenen Einkaufspreise für Rohstoffe wie Mehl oder Zucker. Und das ist noch nicht alles.

Bäcker in Essen leiden unter Krise

Obendrauf kommt Nachwuchsmangel sowohl am Verkaufstresen als auch in der Backstube. Arbeiten im Morgengrauen, im Schicht- und Wochenenddienst. Viele sind nicht mehr bereit, die Jobs bei den wenig ausschweifenden Gehältern zu zahlen. Probleme, die Essen nicht exklusiv betrifft.

Mehr Themen:

Auch ein Traditionsbäcker aus der Nachbarstadt hat zuletzt gleich neun Filialen schließen müssen (mehr hier). Eine andere Bäckerei-Kette aus NRW ging in der Krise einen anderen radikalen Schritt. Nun schauen Kunden von Bäcker Peter in Essen in die Röhre. Um ihre Brötchen weiter bei ihrem Lieblingsbäcker einkaufen zu können, müssen sie ab Dezember zur rund zwei Kilometer entfernten Filiale an der Steeler Straße fahren. Alternativ müssen sie einen der umliegenden Konkurrenten ausprobieren.