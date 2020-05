Essen: In der Nacht zu Freitag ist es in Stoppenberg zu einem Drama gekommen.

Essen: Autos fahren an Baustelle vorbei – dann passiert das Drama

Essen. Drama in der Nacht in Essen!

In der Nacht zu Freitag ist es zu einem Unfall gekommen, als ein Auto an der Baustelle in Essen-Stoppenberg vorbeifuhr.

Um kurz nach 1 Uhr war ein Auto auf der Gelsenkirchenerstraße unterwegs, als auf der Höhe der Hausnummer 40 plötzlich das Drama passierte. Das Fahrzeug geriet in die Baustelle, an der die Straße um den Schienenbereich einige Zentimeter ausgehoben ist. Dort blieb das Auto dann stecken.

Der Fahrer alarmierte daraufhin die Polizei. Erst ein Abschleppdienst konnte den Pkw schließlich aus der Baustelle herausziehen.

Ursache nicht bekannt

Es war in der Tat Glück im Unglück, denn bei dem Vorfall entstand kein Schaden. Wie es zu dem Drama kommen konnte, ist unklar. (nk)