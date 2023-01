Essen: Ey Mann, wo is‘ ihr Auto? Frau hat Wagen mitten auf der Straße verloren

Diese Geschichte erinnert an einen alten Film-Klassiker aus dem Jahr 2000. Als Ashton Kutcher und Seann William Scott in den Hauptrollen des Films „Ey Mann, wo is‘ mein Auto?“ nach einer durchzechten Nacht ihr Auto nicht mehr finden. Auch eine Frau aus Essen sucht nun in der ganzen Stadt nach ihrem Wagen.

Anders jedoch als in dem Film ist die Vorgeschichte der Frau wesentlich dramatischer. Auf dem Weg ins Krankenhaus musste sie ihr Auto stehen lassen – doch wo war das nochmal?

Essen: Frau braucht dringend Hilfe bei Auto-Suche

Aufgrund eines übertriebenen Alkoholkonsums wachen die beiden Charaktere in dem Kult-Film mit einem Blackout auf. Sie können sich nicht mehr erinnern, wo sie ihr Auto abgestellt haben. Es beginnt eine abenteuerliche Suche nach dem Fahrzeug. Ein ähnliches Problem hat nun eine Frau aus Essen.

Mit hohem Fieber machte sich die Frau auf den Weg ins Krankenhaus, wie „Radio Essen“ berichtet. Irgendwann entschied sie sich ihren roten Clio abzustellen und den Rest der Strecke mit dem Taxi zu fahren. Jetzt steht sie vor dem Dilemma, dass sie nicht mehr weiß, wo sie ihren Wagen abgestellt hat.

Abgeschleppt worden sei er nicht und die Polizei hat auch keinen Hinweis. Nun hofft die verzweifelte Frau durch einen Aufruf fündig zu werden. Woran sie sich noch erinnert: Irgendwo zwischen Altenessen und Stoppenberg soll sich der Clio mit dem Kennzeichen: E – MZ – 721 befinden. Wer das Auto gesehen hat, soll sich gerne bei „Radio Essen“ via Whatsapp unter der Mailadresse info@radioessen.de melden.