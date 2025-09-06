Essen unter nervigsten Auto-Städten Europas – in Nachbarstadt sieht es ganz anders aus

Das Autofahren in fremden Städten ist oft stressig. Unübersichtliche Straßen und Routen machen es schwer, sich problemlos zu orientieren. Besonders in dicht besiedelten Regionen wird das Navigieren zur Herausforderung. Eine neue Analyse zeigt, in welchen Städten Deutschlands und der Nachbarländer es für Autofahrer besonders schwierig ist.

Insgesamt wurden 40 Städte von „Sixt ride“ analysiert, darunter auch die Stadt in NRW Essen. Kriterien wie Suchanfragen nach Wegbeschreibungen, das Verkehrsaufkommen und mobile Breitbandgeschwindigkeiten wurden bewertet. Diese Faktoren beeinflussen maßgeblich, wie bequem man sich durch eine Stadt bewegen kann. Echtzeit-Verkehrsinformationen spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Ergebnisse führten zu einer Rangliste.

Essen in den Top 15 der nervigsten Städte

Hamburg wurde als die am schwersten zu navigierende Stadt eingestuft, dicht gefolgt von Nürnberg. Auch Berlin und Paris teilen sich hinter Prag vordere Plätze. Essen landete auf dem 12. Platz und steht damit knapp hinter Köln. Düsseldorf nimmt Platz 14 ein, womit NRW mehrfach vertreten ist.

Insgesamt schneiden Städte in NRW in der Studie von „Sixt ride“ sowohl negativ als auch positiv ab. Essen, Köln und Düsseldorf machen es Autofahrern schwer, es gibt jedoch auch NRW-Städte, die positiv auffallen.

Essen steht im Kontrast zu anderen Städten in NRW

Die europäische Rangliste der autofreundlichen Städte führt Innsbruck an. Direkt danach folgt die deutsche Stadt Karlsruhe. Bemerkenswert ist der dritte Platz von Madrid. Überraschend für viele: Auch NRW hat vier Städte unter den Top 10 dieser Kategorie. Essen zählt hier jedoch nicht dazu.

NRW zeigt ein regelrechtes Spannungsfeld zwischen Problem- und Musterstädten für Autofahrer. Zu den positiven Beispielen gehören Mönchengladbach und Wuppertal auf den Plätzen 4 bzw. 5 der europäisch autofreundlichen Städte. Bonn, Bochum, Dortmund und Duisburg komplettieren das Feld. Diese Städte profitieren von besserer Infrastruktur für Navigation und Verkehr.

Essen bleibt mit Platz 12 weiterhin eine Herausforderung für Autofahrer. Dennoch zeigt die Analyse klar auf, dass NRW mit einer starken Verkehrspolitik sowohl Schwächen ausgleichen als auch Stärken weiter fördern könnte. Essen hätte in diesem Kontext Möglichkeiten zur Verbesserung.

