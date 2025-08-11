Schwerer Unfall in Essen: Auto überschlägt sich – mehrere Verletzte!

Am Montagabend (11. August) hat sich ein Essen ein schwerer Unfall ereignet. Nach Informationen, die DER WESTEN vorliegen, kam es gegen 17.50 Uhr auf der Frankenstraße/Wuppertaler Straße zu einer Kollision.

Polizei und Feuerwehr wurden zu diesem Einsatz gerufen und fanden drei stark beschädigte Pkw vor. Eines der Fahrzeuge lag beim Eintreffen sogar auf dem Dach. Bei diesem Verkehrsunfall wurden nach ersten Informationen vier Personen verletzt. Gegenüber DER WESTEN konnte die Polizei keine genauen Angaben zu den Verletzten machen, aktueller Stand ist, dass die Personen leicht verletzt sind.

Ursache des Unfalls in Essen noch unklar

Wie es zu diesem Unglück kommen konnte, ist bislang noch unklar. Zuvor war jedoch die Ampelanlage im gesamten Kreuzungsbereich ausgefallen, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt.

Der genaue Unfallhergang und wer welchen Verstoß begangen hat, ist laut Polizei jedoch noch Gegenstand der Ermittlung. Ob das nun etwas mit dem Unglück zu tun hat, muss also noch geklärt werden.

Mehr dazu in Kürze.