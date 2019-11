Die Helenenstraße in Essen-Altendorf musste am Dienstagmittag zwischenzeitig gesperrt werden.

Essen: Auto kracht nach Zusammenstoß in Wand – Helenenstraße in Altendorf gesperrt

Essen. Unfall am Dienstagmittag auf der Helenenstraße in Essen-Altendorf: Gegen 11.30 Uhr kollidierten zwei Autos. Ein silberner VW Golf krachte darauf in eine Backsteinmauer.

Nach ersten Informationen der Polizei Essen waren insgesamt drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Warum es zum Zusammenstoß kam, ist bisher noch nicht bekannt.

Essen: Helenenstraße einspurig gesperrt

Demnach soll eine Person leicht verletzt worden sein. Die Helenenstraße ist momentan in Höhe der Ehrenzellerstraße in Richtung Frohnhausen gesperrt. Dadurch fahren die Straßenbahnlinie 101 und 106 nur eingeschränkt.

Weitere Informationen folgen in Kürze. (mb)