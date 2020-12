Essen: Aufreger Anfang 2020 – neue Bon-Pflicht ließ Bäckereien ausflippen

Essen. Die Papiermüllberge waren groß, die Aufregung darum noch größer: Anfang 2020 führte Deutschland die Bon-Pflicht ein. Auch in Essen waren nicht alle Bäckereien, Kioske und Co. glücklich über die neue Regel.

Sie besagt, dass auch für Kleinstbeträge – etwa ein Kaugummi für wenige Cent am Kiosk – immer auch ein Kassenbon an den Kunden ausgegeben werden muss. Damit soll Steuerbetrug an der Kasse verhindert werden. Hat sich die Aufregung um die neue Regel in Essen inzwischen gelegt?

Essen: Kassenbon-Pflicht sorgte für Wut – wie sehen es die Händler fast ein Jahr später?

Stefan Holtkamp, Bäckermeister in der gleichnamigen Essener Traditionsbäckerei, hielt den Bon-Wahnsinn schon Anfang Januar für sinnlos. „Das nützt keinem was“, urteilte der Bäckermeister damals – und ist bis heute bei dieser Meinung geblieben.

Stefan Holtkamp von Essens ältester Bäckerei ist nicht begeistert von der Bon-Pflicht. Foto: Funke Foto Services

Weil er den „Papiermüll“ nicht in seinen Geschäften haben wollte, rüstete er schon Anfang Januar auf ein neues Kassensystem um. Es zeigt den Kunden über ein Display einen QR-Code an, mit dem sie die Rechnung herunterladen können – papierlos.

Die Einführung der Kassenbon-Pflicht in Deutschland:

Mit der Einführung der Bon-Pflicht soll Steuerhinterziehung erschwert werden

In dem Zuge sollen Kassen technisch aufgerüstet werden, sodass bei jeder Transaktion auch ein Beleg ausgegeben wird

Ursprünglich sollten alle Kassen bis Januar 2020 umgerüstet werden

Weil es zu diesem Zeitpunkt allerdings keine Geräte gab, die die Vorgaben erfüllen, wurde der Zeitraum bis September verlängert

Handelsexperten befürchteten, dass die neue Pflicht zu nicht zu unterschätzenden Mehrausgaben für die Händler führe

Kritisiert wurde außerdem häufig der höhere Papierverbrauch

Ein spürbares Interesse an den Belegen herrsche bislang nicht. „Das läuft so mit, aber durchschnittlich nutzen null Kunden am Tag diese Möglichkeit“, fasst er zusammen. „Wir bieten diesen Service pro forma an.“

Das reiche für das Finanzamt aus und seine beiden Filialen in Essen seien mit dieser Technik bislang gut gefahren. „Wir sind damit zufrieden. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste für jedes Brötchen zusätzlich Müll produzieren, dann würde ich mich ärgern“, sagt der Bäckermeister.

So reagierten andere Bäckereien in Essen auf die Bon-Pflicht

Holtkamp war nicht der einzige Bäcker in Essen, der zu Jahresbeginn seinen Unmut zu der Bon-Pflicht kundtat. Auch Jutta Förster vom Familienbetrieb Förster Backkultur hat die neue Regel Nerven gekostet: „Ich habe mich fürchterlich darüber aufgeregt“, sagte sie DER WESTEN im Januar.

Nachdem auch ihre Kunden in den ersten Tages des neuen Jahres keinerlei Interesse an dem Papier gezeigt hatten, entschied sich die Bäckerei in Absprache mit ihrem Steuerberater, wegen der Unwirtschaftlichkeit der Maßnahme keine mehr auszugeben. Hier liest du mehr dazu >>

Damit bleibt der Unmut gegenüber der Bon-Pflicht zwar bestehen. Doch die Betriebe haben zumindest Lösungen gefunden, stressfrei damit umzugehen. (vh)