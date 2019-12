Essen: Mit dieser App kannst du stressfrei Lebensmittel bestellen

So kannst du stressfrei Lebensmittel in Essen bestellen

Essen. Der Wocheneinkauf in Essen kann echt stressig sein. Die Parkplätze sind voll, die Kassenschlangen lang, der Verkehr zäh. Doch für dieses Problem gibt es eine Lösung: „Picnic“. Der Service, bei dem du mit einer App Lebensmittel bestellen und zu dir nach Hause liefern lassen kannst, gibt es nun auch in Essen.

Tausende Kunden auf „Picnic“-Warteliste in Essen

Singles, Paare und Familien wählen ihre Produkte übers Smartphone und bestellen, dann wird geliefert. Das Modell kommt aus den Niederlanden, die Gründer haben sich vor eineinhalb Jahren von einem ähnlichen Konzept inspirieren lassen.

„Es funktioniert genauso wie damals beim Milchmann. Er sammelt alle Bestellungen ein und plant dann seine Route“, erklärt Mitgründer Frederic Knaudt. Vor allem Familien nutzen die App. „Die Leute sind froh, nach einem langen Arbeitstag nicht noch abends mit Kindern einkaufen zu müssen.“

Das ist „Picnic“:

„Picnic“ ist eine Bestell-App für Lebensmittel

Diese Städte werden aktuell beliefert: Neuss, Mönchengladbach, Viersen, Krefeld, Moers, Duisburg, Langenfeld, Gelsenkirchen, Bochum und Essen

650 Mitarbeiter sind bei „Picnic“ tätig

In Essen sind 25 Runner (Auslieferer) unterwegs und beliefern über 125.000 Haushalte

In Essen gibt es aktuell 15 „Picnic“ Elektro-Vans

Mitgründer Frederic Knaudt hat in Essen diese Woche den zehnten Standort eröffnet. Foto: Lorraine Dindas / DER WESTEN

Auch viele Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen nutzen ‚Picnic‘.“ 5000 Kunden aus Essen sind aktuell auf der Warteliste. „Wir stellen nach Nachfrage neue Runner ein und bestellen neue Vans. Sobald mehr Personal da ist, wandern die Essener von der Warte- zur Gästeliste. Die können dann jederzeit bestellen.“

„Picnic“ bezieht die Produkte von Edeka. Alle Bestellungen kommen im Lager in Viersen an. Dort werden die Waren in Tüten und Kisten verpackt. Ein Lkw bringt die dann zu den Hubs. Dann kommt alles in den Van und auf geht’s zu dir nach Hause. „Zwei Drittel der Deutschen fahren mit dem Auto einkaufen. Über 900 Kilometer legen sie im Jahr zurück. Dadurch, dass wir die Bestellungen bündeln, schonen wir die Umwelt.“ Denn die Vans werden elektronisch geladen. Gerade mal 1,35 Meter breit sind die Flitzer.

So bestellst du bei „Picnic“:

App im Playstore oder App-Store herunterladen Registrieren Warten, bis dein Account freigeschaltet wurde Deine Produkte in den Warenkorb legen Kontodaten angeben Zeitfenster auswählen Bestellung bis 22 Uhr abschicken Und jetzt nur noch warten, bis es am nächsten Tag klingelt

Die Software für die App stammt aus Amsterdam. Es gibt pro Tag ein Ein-Stunden-Zeitfenster, zu der du mit deiner Lieferung rechnen kannst. „Am Morgen reduzieren wir dies auf eine 20-Minuten-Zeitspanne.“ Denn sobald der Plan steht, werden ungefähre Zeiten festgelegt. Dabei spielt auch die Menge an bestellten Produkten eine Rolle. Für einen Einkauf von etwa 15 Kilo hat der Runner sieben Minuten Zeit. Bei über 80 Kilo sind es etwa zwölf Minuten. Du bekommst, wenn der Runner losfährt, eine Benachrichtigung. Dann kannst du live verfolgen, wo er gerade in Essen ist.

Picnic: So einfach funktioniert der Online-Supermarkt in Essen

Vor allem Studenten arbeiten als Runner bei „Picnic“. Ab 14 Uhr starten die Touren. Die letzte Lieferung erfolgt um 22 Uhr. Vorab werden nämlich die Kisten in Viersen von den Shoppern gepackt. „Wir bestellen nur so viele Lebensmittel beim Großhändler, wie auch unsere Kunden bestellt haben. So werden bei 'Picnic' keine Lebensmittel weggeschmissen.“

Das Konzept von „Picnic“ kommt schon jetzt gut in Essen an. Auch auf Facebook teilen die Kunden ihre Begeisterung.

Hier einige Kommentare:

„Ich bin super zufrieden. Besonders schön fand ich die kleine Aufmerksamkeit mit Merci und handgeschriebener Karte. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich bei euch bestelle. Eure Jungs sind sehr freundlich.“

„1A-Lieferung, genau im prognostizierten Lieferkorridor und alles an Ware war auch dabei und die TK-Sachen sogar gekühlt.“

„Glaube 'Picnic' und flaschenpost.de werden es einigen Händlern in der Stadt ordentlich schwermachen, insbesondere bei einer immer schwereren Parkplatzsituation mancher Läden, die Kunden dann auch einfach mal nen Knöllchen reindrücken.“

„Gestern meine 1. Lieferung bekommen und ich bin total begeistert. Supernette Boten, Tütenregelung erstklassig und alles lieferbar.

Ich bestelle auf jeden Fall wieder.“

Sogar 500 Weihnachtsbäume werden bei Picnic angeboten

Kritik und Feedback ist den Gründern sehr wichtig: „Über 70 Prozent der Kunden geben uns eine Rückmeldung.“ Die Daten werden gesammelt und ausgewertet. Dann erhält „Picnic“ einen Score für die Kundenzufriedenheit. „Der liegt bei uns bei 85. Andere Supermärkte haben meist nur einen von 10“, verrät Knaudt.

„Picnic“ will sich im Ruhrgebiet ausbreiten

Um eine gute Kundenbindung aufzubauen, bekommt jeder Erstbesteller eine handgeschriebene Karte und eine Packung Merci geschenkt. „Jeder Runner erhält auch live das Feedback der Kunden. So können wir den Service an den Wünschen der Kunden anpassen.“

Welche Stadt nach Essen als nächstes beliefert wird? Das bleibt ein Geheimnis. Aber eins kann Knaudt schon verraten: „Das Ruhrgebiet hat riesiges Interesse. Dort wird bald ein zweites Lager eröffnet.“