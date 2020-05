Essen: Anwohner schaut aus dem Fenster – dann wählt er den Notruf

Essen: Ein Anwohner in Katernberg entdeckte Rauch über dem ehemaligen Vereinsheim und rief sofort die Feuerwehr. (Symbolbild)

Essen. Brand in einem alten Vereinsheim in Essen!

Ein 63-jähriger Anwohner in Essen-Katernberg blickte am Montagabend in Richtung des Geländes der alten Sportanlage auf dem Ottenkämperweg und bemerkte dabei die Rauchentwicklung auf dem Grundstück. Gegen 20.20 Uhr alarmierte er die Feuerwehr.

Essen: Brandstifter legen Feuer bei altem Vereinsheim

Die Einsatzkräfte rückten sofort an und entdeckten tatsächlich einen Brand auf dem Gelände. Die Flammen verursachten zwar einen Sachschaden, konnten aber durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Hinweise deuten auf Brandstiftung hin.

Auf dem Gelände des alten Vereinsheims in Essen-Katernberg wurde am Montagabend ein Feuer gelegt. Foto: Blaulichtnews Essen & NRW

Offenbar haben Unbekannte auf dem Gelände Unrat in Brand gesetzt und sind danach vom Tatort geflohen, wie die Polizei Essen am Dienstag mitteilte. Bisher fehlt von den mutmaßlichen Brandstiftern noch immer jede Spur. „Die Ermittlungen laufen noch“, teilte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen gegenüber DER WESTEN mit.

Wenn du zur Tatzeit etwas Verdächtiges gesehen hast, das der Polizei in diesem Fall weiterhelfen kann, dann melde dich unter der 0201/829-0. (at)