Essen: Anwohner rufen nachts die Polizei – die Beamten können nicht fassen, was sie in der Wohnung vorfinden

Essen. Die Corona-Krise ist für alle Menschen mit Einschränkungen verbunden. Auch in Essen gelten die Schutzmaßnahmen, wonach keine Personengruppen mehr in der Öffentlichkeit oder geschlossenen Räumen zusammen kommen dürfen.

Doch am Wochenende wurde in Essen gleich zwei Mal dreist gegen die Verordnung verstoßen!

Essen: Polizei-Einsatz wegen Ruhestörung

So musste die Polizei Essen am Samstagabend gegen 21 Uhr zu einer Wohnung im Essener Südostviertel ausrücken – Anwohner hatten die Beamten wegen Ruhestörung alarmiert.

Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass in der Wohnung eine Geburtstagsparty stattfand. Bei der Feier im Familienkreis waren insgesamt fünf Erwachsene, zwei Jugendliche und sechs Kinder anwesend – ein Verstoß gegen die Allgemeinverfügung der Stadt.

Die Polizei beendete die Feier, schickte die Gäste nach Hause.

Verstoß gegen Coronaschutzverordnung

Das war nicht der einzige Vorfall am Wochenende in Essen: Am Sonntagmorgen gegen vier Uhr fielen einer Polizeistreife drei Männer und eine Frau auf, die dicht zusammenstanden und sich unterhielten.

Als die Gruppe die Beamten bemerkte, wollte sie sich zerstreuen – konnte aber angehalten und kontrolliert werden. Dabei kam raus, dass die vier Personen (zwischen 23 und 25 Jahre alt) nicht in einem Haushalt leben und damit gegen die Coronaschutzverordnung verstoßen haben.

Alle Betroffenen – sowohl die Menschen auf der Geburtstagsparty als auch die Personengruppe – erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (kv)