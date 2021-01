Mit diesem Anblick hatte ein Mann aus Essen am Neujahrsmorgen ganz sicher nicht gerechnet. (Symbolbild)

Essen: Anwohner kommt von der Arbeit nach Hause – und kann nicht fassen, was er sieht

Essen. Mit diesem Anblick hatte ein Mann aus Essen am Neujahrsmorgen ganz sicher nicht gerechnet.

Wenn in der Silvesternacht der letzte Böller abgeschossen wird, ist das Feuerwerksthema noch lange nicht durch. Denn am 1. Januar erblickt man dann auf Straßen und Feldern die heruntergefallenen Reste der verkohlten Raketen. Auch in Essen kennt man diese Bilder nur zu gut. Doch offenbar verlief Silvester im Corona-Jahr 2020 ein wenig anders.

Essen: Saubere Straßen nach der Silvesternacht?

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern war wegen der Corona-Einschränkungen verboten – das Risiko, dass sich große Menschenmassen zum gemeinsamen Feuerwerk verabredeten, sollte möglichst kleingehalten werden. Wer allerdings etwas zum Böllern hatte, durfte das rein rechtlich auch abfeuern. Dennoch zeigten die Einschränkungen offenbar Wirkung.

Die Rellinghauser Straße in Essen-Süd am 1. Januar 2021. Keine Böllerreste sind zu sehen. Foto: privat

Ein Essener, der anonym bleiben möchte und in der Silvesternacht arbeiten musste, kam gegen fünf Uhr morgens nach Hause – und konnte schier nicht fassen, was er auf der Straße sah. Nämlich gar nichts!

Keine Raketenreste, kein Silvestermüll. „So sauber war es am 1. Januar noch nie auf meiner Straße“, schreibt er unter das Foto, das in Essen-Süd auf der Rellinghauser Straße aufgenommen wurde. Im Gespräch mit DER WESTEN lobt er vor allem seine Nachbarn: „Sie sind die Besten. Wenigstens einige, die sich an die Regeln halten.“

Viele Essener freuen sich mit

Auch die Nutzer in den Kommentaren teilen diese Beobachtung auf den Essener Straßen:

Das habe ich mir auch heute morgen gedacht als ich von der Arbeit kam. Es lag nichts herum. War schon echt ein großer Unterschied.

Hier in Stoppenberg auch alles schön sauber.

Gelsenkirchener Straße sauber, kurz vorm Revier Park.

In Altendorf war auch ein bisschen Bum-Bum, aber nur bis 1 Uhr, danach totenstill. Und die Straßen sind echt sauber.

Doch hier und da lief es offenbar doch weniger ruhig ab – ganz ohne laute Böller und verdreckte Straßen geht es offenbar doch nicht. Einzelne Nutzer nannten die Haus-Berge-Straße in Borbeck oder die Katernberger Straße in Katernberg als Negativbeispiele.

Polizei bestätigt ruhige Silvesternacht

Die Polizei Essen bestätigt dagegen den Eindruck einer deutlich ruhigeren Silvesternacht. Zwar seien die Einsatzkräfte bis 3.30 Uhr morgens beschäftigt gewesen, doch dabei handelte es sich meist um Ruhestörungen oder andere Streitigkeiten. Da die deutlich reduzierte Anzahl abgefeuerter Böller machte die Silvesternacht 2020 „ganz anders, als wir gewohnt sind“, so Polizeisprecher Christoph Wickhorst gegenüber DER WESTEN. (at)