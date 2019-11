Essen: Anwohner hören unheimliche Geräusche aus Auto – unglaublich, was die Polizei dann findet

In einer Mülltonne in Essen entdeckte die Polizei etwas Frivoles.

Essen. Aufregung in Essen!

Am Freitag haben beunruhigende Anwohner in Altenessen die Polizei alarmiert. Der Grund: Mutmaßlich aus einem geparkten Auto kamen seltsame Geräusche. Die ganze Nacht über hielt das unheimliche Brummen die Menschen in den Wohnhäusern ringsum auf Trapp. Erst am Morgen wurde die Polizei Essen gerufen.

Die Anwohner selbst trauten sich nicht, nachzusehen, woher die komischen Töne stammen. Sie hielten einen Sicherheitsabstand zu dem Auto.

Essen: Brummen aus der Mülltonne! Polizisten staunen nicht schlecht

Die alarmierte Polizei untersuchte das Auto mit dem französischen Kennzeichen und machte eine verblüffende Entdeckung. Das seltsame Geräusch kam nicht aus dem Fahrzeug, sondern aus einer daneben abgestellten Mülltonne. Beim Öffnen staunten die Polizisten nicht schlecht.

------------------------------------

• Mehr Themen aus Essen:

Essen: Kult-Burger-Laden öffnet jetzt ausgerechnet DIESES Restaurant

Essener Kurde übergießt sich mit Benzin und zündet sich an

Essen: Eklat um Zombiewalk – Steht die Veranstaltung jetzt vor dem Aus?

------------------------------------

In der Tonne lag ein pinkes Sexspielzeug, das munter vor sich hin vibrierte. Durch den Hohlraum der Mülltonne wurde der Klang offenbar verstärkt.

Ein Sexspielzeug sorgte für einen Polizeieinsatz in Essen. Foto: Polizei Essen

Die Polizisten bereiteten dem unheimlichen Brummen ein Ende und schalteten das Gerät ab.

Ermittlungen abgeschlossen.