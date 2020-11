Essen: Mann kommt wegen Baustellen nicht ins Parkhaus – jetzt muss er auch noch zahlen! „Völlig sinnbefreit“

DER WESTEN ist für dich in den Heißluftballon gestiegen und hat das Ruhrgebiet von oben gefilmt.

So grün und schön: Das Ruhrgebiet von oben

Essen. Kaum etwas nervt Autofahrer mehr, als Staus und eine zeitaufwendige Suche nach einem Parkplatz. Auch in Essen ist das nicht anders.

Deshalb suchen viele Autofahrer erst gar nicht nach einem Parkplatz, sondern fahren lieber in ein Parkhaus. Das wollte auch ein Anwohner in Essen machen, doch er musste feststellen, dass dies nicht möglich war.

Essen: Anwohner kommt wegen Baustellen nicht ins Parkhaus

Da er nicht wusste, an wen er sich wenden sollte, postete er einen Beitrag auf der Facebook-Seite „Stadt Essen – Das Stadtportal“.

„Wie kommt man seit heute auf legalem Wege zum Parkhaus am Rathaus?“, fragt er. Seiner Meinung nach gebe es aufgrund von einer Baustelle und anderen Umständen derzeit keine Möglichkeit in das Parkhaus zu gelangen.

---------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

---------------

„Ich stehe, obwohl ich eine bezahlten Parkplatz im Parkhaus am Rathaus besitze, nun kostenpflichtig (1 Euro die Stunde) seit 7.20 Uhr im Parkhaus an der Schützenbahn“, schreibt der Mann an die Stadt Essen gerichtet, bittet um eine schnelle Antwort und Handlung – „Schon wegen der Kosten“.

+++ Corona in NRW: Laschet richtet klare Lockdown-Bedingungen an Merkel – nur unter einer Bedingung zieht NRW mit +++

Essen: Mann ist sauer – „Völlig sinnbefreite und unnötige Straßensperrung“

Außerdem postet er auch noch ein Foto von seinem Parkticket aus dem Parkhaus an der Schützenbahn und macht seinem Ärger Luft: „Wenn Sie einen Bock schießen und eine völlig sinnbefreite und unnötige Straßensperrung machen, sehe ich nicht ein, dass ich die Kosten dafür tragen soll.“

---------------

Weitere News aus Essen:

---------------

Auf eine Antwort muss er nicht lange warten. Zuerst fragt ein Mitarbeiter der Stadt Essen unter dem Post nach, ob man nicht über die Alfredistraße und dann die Ribbeckstraße ins Parkhaus gelangen könne.

Nachdem der verärgerte Mann dies verneint, sagt der Mitarbeiter, dass er nun selber nachgucken werde.

Essen: Zufahrt zum Parkhaus am Rathaus nicht frei?

Als der Mitarbeiter von seinem Erkundungsgang zurückkehrt, antwortet er: „So, ich war gerade mal unten. Scheinbar wurden die Schilder von denen Sie sprechen heute demontiert. Man kann von der Alfredistraße in die Ribbeckstraße fahren und unten auf die Schützenbahn.“

Essen: Der Mann hofft bald wieder in den Parkhaus am Rathaus zu kommen. (Symbolbild) Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

So richtig zufrieden scheint der mann mit dieser Antwort nicht zu sein: „Na hoffentlich, das Parkhaus wird von 550 Dauerparkern benutzt.“ Bleibt zu hoffen, dass er am nächsten Tag sein Fahrzeug wieder auf dem gewohnten Parkplatz in Essen abstellen konnte. (gb)