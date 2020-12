Essen: Anna S. getötet – ihr Mörder kommt nie mehr auf freien Fuß, doch eine Frage bleibt ungeklärt

Von Anna S. aus Gelsenkirchen fehlt bis heute jede Spur!

Doch das Landgericht in Essen um den Vorsitzenden Richter ist auch ohne eine aufgefundene Leiche überzeugt: ihr Ex-Freund Michael S. hat sie getötet. Er wurde am Dienstag zu lebenslanger Haft verurteilt und wird auch danach nicht mehr auf freien Fuß kommen.

Essen: Urteil im Fall Anna S. aus Gelsenkirchen gefallen

Rückblick: Seit dem 23. Juni 2019 fehlt von Anna S. aus Gelsenkirchen jede Spur. Als die Kinderpflegerin nicht zu einer Verabredung mit ihrer Familie erscheint, schaltet sich die Polizei ein.

Im November 2019 nimmt die Polizei Michael S. fest. Die Ermittler hatten zuvor belastendes Videomaterial auf sichergestellten Datenträgern gefunden. Das gefundene Videomaterial soll den Krefelder schwer belasten. Es soll eine fast nackte Frau auf dem Boden liegend zeigen, ihr Kopf stecke in einer Plastiktüte. Der Mann, der die Aufnahmen macht, vergehe sich dann an der hilflosen Frau. Sie zeige keinerlei Reaktion, heißt es in der Anklage gegen den vorbestraften Mann. Anhand von Tattoos und ihren markanten Fingernägeln sind die Ermittler überzeugt, dass es sich bei der Frau um Anna S. handeln muss.

Das Tatmotiv: Eifersucht.

Michael S. ist der Justiz kein Unbekannter. Er saß bereits eine langjährige Freiheitsstrafe wegen Totschlags ab, weil er 1999 seiner Freundin aufgelauert hatte und sie mit 120 Messerstichen getötet hatte. Anfang 2020 hatte ihn das Landgericht Krefeld zu zwei Jahren und acht Monaten verurteilt, weil er seine letzte Freundin, eine Frau aus Essen, gefesselt und verprügelt hatte.

Eine Gutachterin hatte Michael S. im Prozess als voll schuldfähig und eine Gefahr für die Allgemeinheit beschrieben. Er sei in Beziehungen „besitzergreifend, einengend und kontrollierend“ gewesen und habe auf die Trennung von Anna S. „egozentrisch und rachedurstig“ reagiert.

Das Gericht entschied daher in seinem Urteil auf lebenslange Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung und folgte damit der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte Freispruch gefordert, da die Tat nicht sicher bewiesen sei. Michael S. hatte den gesamten Prozess über geschwiegen. (ms)