Essen: Angriff auf Polizei! Unbekannte zünden Streifenwagen an und bewerfen Wache mit Steinen

In der Nacht auf Montag ist ein Streifenwagen vor der Polizeiwache Rellinghausen (Essen) in Flammen aufgegangen. Wenig später warfen Unbekannte Steine und Farbbeutel auf die Polizeiwache Kettwig. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Gegen 2.30 Uhr bemerkten Polizisten plötzlich einen brennenden geparkten Streifenwagen vor der Polizeiwache Rellinghausen (Essen). Daraufhin alarmierten sie die Feuerwehr, welche das Feuer löschte.

Der Streifenwagen wurde durch den Brand stark beschädigt, weitere Fahrzeuge oder angrenzende Gebäude blieben von dem Brand verschont. Personen wurden damit glücklicherweise nicht verletzt.

Etwa eine Stunde später stellten dann Polizisten an der Wache Kettwig Beschädigungen fest. Unbekannte hatten dort mit Farbbeuteln und mit Steinen auf das Polizeigebäude geworfen. Dabei wurden mehrere Scheiben sowie die Fassade beschädigt. Das teilte die Polizei am Montagmittag in einer Polizeimeldung mit.

Essen: Ein Streifenwagen der Polizei stand in Flammen. Foto: Polizei Essen

Dazu heißt es von der Polizei: „In der Polizeiwache Kettwig ist der Bezirks- und Schwerpunktdienst untergebracht. Die dort eingesetzten Kolleginnen und Kollegen werden auch gerne als 'Dorfsheriffs' bezeichnet und sind die vertrauensvollen Ansprechpartner für die Bewohnerinnen und Bewohner ihres Bezirks.“

Essen: Die Fassade sowie Fenster der Polizei-Wache wurden beschädigt. Foto: Polizei Essen

Die Kriminalpolizei sicherte schließlich an beiden Tatorten Spuren. Zudem nahm der Staatsschutz die Ermittlungen auf. Die Motivation für die Taten und ob ein Zusammenhang besteht ist Gegenstand der Ermittlungen.

Polizei Essen bittet Zeugen um Hinweise

Um den oder die Täter ausfindig zu machen, bittet die Polizei auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im Bereich der Polizeiwache Rellinghausen (Frankenstraße 89) und im Bereich der Polizeiwache Kettwig (Hauptstraße 5) 2 Uhr und 3:30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201 829-0 bei der Polizei Essen zu melden. (nk)