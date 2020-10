Essen: Ampel-Chaos in Rüttenscheid droht – HIER musst du jetzt mehr Zeit einplanen

An dieser Ampel in Oberhausen kannst du Street Pong zocken.

Zocken an der Ampel - Wie Cool Ist Diese Ampel in Oberhausen

Du willst mit dem Auto durch Essen-Rüttenscheid fahren?

Das ist vielleicht keine gute Idee. Denn eine besondere Ampelanlage an der Alfredstraße in Essen sorgt nun dafür, dass du womöglich deutlich länger brauchst – aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen.

Essen: Ampel-Chaos mitten in Rüttenscheid droht – dahinter steckt ein genialer Plan

Die Ampeln an der Alfredstraße und den Zufahrtsstraßen in Rüttenscheid bleiben, sofern die Bedingung erfüllt ist, zwischen 5.30 Uhr und 19.30 Uhr deutlich länger rot. Schon am Dienstag haben Hinweistafeln rund um die betroffenen Straßen angezeigt, dass es für Autofahrer am Mittwoch keine gute Idee ist, diese Strecke zu fahren.

Essen: Die Afredstraße verläuft auch durch Rüttenscheid. Foto: imago images

Der Hintergrund der skurril anmutenden Aktion: Die Anlage sagt voraus, wie viele Autos am nächsten Tag vermutlich über die Alfredstraße düsen. Je mehr Autos, desto schlechter die Luft – und genau die soll mit Hilfe der Ampelanlage sauberer werden.

Ist das der Fall, zieht sich die Rotphase in die Länge.

Das steckt hinter der Ampel-Aktion

„Die 'Umweltsensitive Ampelsteuerung' soll, je nach Verkehrsbelastung auf der Alfredstraße, regelnd eingreifen“, erklärt die Stadt Essen in einer Pressemitteilung. So soll der Grenzwert von 40 µg/m³ Stickstoffdioxid auch an Tagen mit viel Verkehr eingehalten werden.

Droht der Grenzwert überschritten zu werden, greifen die Ampeln selbstständig ein und regulieren den Verkehr nach Bedarf.

Diese Kreuzungen in Essen sind betroffen

An diesen Kreuzungen stehen die intelligenten Ampeln:

Bismarckstraße/Friedrichstraße

Alfredstraße/Norbertstraße + Einfahrt Grugahalle

Norbertstraße/A52

Alfredstraße/A52 + Einigkeitstraße

Alfredstraße/Bredeneyer Kreuz/Meisenburgstraße

Dauert dir die Rotphase zu lang, kannst du eine alternative Route fahren. Die Hinweistafeln zeigen dir dann eine mögliche Umleitung an. (vh)