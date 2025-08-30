Dramatische Szenen auf Essener Parkdeck – Auto erfasst Familie: Kind eingeklemmt

In Essen kam es am Samstagnachmittag (30. September) zu dramatischen Szenen auf einem Parkdeck. Plötzlich verlor ein Fahrzeug die Kontrolle und erfasste eine Familie. Bei dem Unfall wurde ein Kind unter dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Der erschreckende Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf dem Parkdeck des Allee-Centers in Altenessen. Die Ursache und die Hintergründe sind bisher ungeklärt. Urplötzlich verlor ein Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto erfasste daraufhin eine fünfköpfige Familie, die sich auf dem Parkdeck befand – mit dramatischen Folgen.

Unfall in Essen: Drei Kinder gerieten unter das Auto

Bei dem Unfall gerieten drei der Kinder unter das Fahrzeug. Zwei der Kinder konnten sich selbstständig befreien, aber ein drittes Kind blieb unter dem Pkw stecken. Sofort wurde die Feuerwehr Essen alarmiert, um das eingeklemmte Kind zu retten.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Essen eintrafen, reagierten sie sofort und sicherten das Fahrzeug, damit es nicht noch weiter absacken konnte. Anschließend konnte die Feuerwehr das eingeklemmte Kind durch eine technische Rettung mit Hebekissen befreien und sofort an den Rettungsdienst übergeben.

Die Feuerwehr Essen rettete ds Kind durch eine technische Rettung mit Hebekissen. Foto-Credit: Feuerwehr Essen. Foto: Feuerwehr Essen

Fünf Verletzte im Krankenhaus

Die gesamte Familie wurde ebenfalls von den Rettungskräften behandelt. Angesichts der Anzahl der Verletzten hat man ein größerer Rettungsdiensteinsatz ausgelöst. Zudem wurde die leitende Notärztin zur Einsatzstelle gerufen.

Die Einsatzkräfte haben fünf der insgesamt sechs Unfallbeteiligten in ein Krankenhaus in Essen gebracht, wo sie aktuell behandelt werden. Auch kümmerte sich die Feuerwehr Essen um die Zeugen auf dem Parkdeck und bot ihnen eine Nachsorge an.

Jetzt hat die Polizei Essen die Ermittlungen übernommen, um herauszufinden, was die Ursache für den Unfall in Altenessen war.