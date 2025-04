Essen: Bewaffneter Mann droht, Menschen zu erschießen ++ Großeinsatz!

Dramatische Szenen am Donnerstagabend (10. April) in Essen. Wie eine Sprecherin der Polizei Essen auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte, hat ein bewaffneter Mann damit gedroht, Menschen aus einer Wohnung heraus zu erschießen.

Sollten sich Polizisten nähern, würde er auch auf die Einsatzkräfte schießen, teilten Zeugen mit, die die Bedrohungslage an der Altenesser Straße per Notruf meldeten. Die Polizei Essen rückte mit einem Großaufgebot an.

Essen: Maskierter Mann droht, Menschen zu erschießen

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bestätigten sich die Beschreibungen von Zeugen. Sie hatten geschildert, wie ein maskierter Mann am Fenster der Wohnung eines Mehrfamilienhauses stand und mit einer Waffe Menschen bedrohte. Auch den eintreffenden Polizisten drohte der Maskierte mit dem Tod.

++ Essen: Agentur für Arbeit mit erschreckenden Fakten – „Keine Lösung“ ++

Aufgrund der Gefahrenlage forderten die Beamten Spezialeinheiten an. Doch bevor das SEK an Ort und Stelle eintraf, schlugen die Beamten zu. In einer günstigen Gelegenheit gelang es den Einsatzkräften der Polizei Essen, den Mann zu überwältigen. Die Beamten nahmen ihn schließlich fest. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

++ Duisburg kommt nicht zur Ruhe – Drohung auch gegen Grundschule! ++

Großeinsatz in Essen. Foto: Justin Brosch

Zweiter SEK-Einsatz in kurzer Zeit

Zu den Hintergründen des Vorfalls konnte die Polizei-Sprecherin am Abend noch keine Angaben machen. So blieb nicht nur die Identität des Mannes unklar und ob es sich um einen Bewohner des Hauses handelte. Auch liegen keine Informationen über das Motiv des Mannes vor und ob es sich um eine scharfe Waffe oder möglicherweise um eine Attrappe gehandelt hat. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Mehr Themen:

Erst am Donnerstagmorgen kam es zu einem spektakulären Einsatz der Polizei in Essen. SEK-Beamte stürmten kurz nach Sonnenaufgang die Dachgeschosswohnung eines Hochhauses an der Nahestraße. Die Beamten nahmen zwei Männer fest, die mit Augenklappen abgeführt wurden. Mehr dazu hier >>>