Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen: Polizei-Einsatz mitten in der Nacht – herrenloser Koffer vor Moschee sorgt für Aufregung

Essen. Helle Aufregung in der Nacht zu Dienstag in Essen! Der Grund: ein herrenloser Koffer in der Nähe einer Moschee.

In Essen ist in der Nähe von einer Moschee ein herrenloser Koffer gefunden worden. Foto: WTV News

Am Montagabend musste die Polizei Essen gegen 21.30 Uhr zu einem Einsatz in Altenessen ausrücken. Dort wurde in der Rahmstraße ein herrenloser Koffer gefunden. Das bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN.

------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

------------------

Essen: Herrenloser Koffer in Altenessen gefunden

Besonders heikel: Zeitgleich fand in unmittelbarer Nähe eine Veranstaltung statt. Zudem befindet sich am Fundort eine Moschee. „Da ist man natürlich sehr sensibel und geht auf Nummer sicher“, erklärt die Polizei den Einsatz.

Die Straße war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. Auch Anwohner mussten evakuiert werden. Ein Sprengstoffexperte vom LKA Düsseldorf wurde angefordert. Nach vier Stunden endlich die Gewissheit: Der Koffer ist leer!

----------------

Weitere Nachrichten aus Essen:

Essen: Romantische Geste im Krupp-Park sorgt für Ärger – „Diese Ehe kann nichts werden“

Essen: Chaos zum Start! DAS erleben die Apotheken mit dem Digitalen Impfpass

Essen: Lehrer will von Essenern ausgerechnet DAS wissen – „Ja, ich schäme mich“

------------------

Essen: Wer hat den Koffer dort abgestellt?

Jetzt müsse man prüfen, ob nach der Person ermittelt wird, die den Koffer dort abgestellt hat. Eigentlich handelt es sich hierbei lediglich um eine Ordnungswidrigkeit. Ob dem Koffer-Besitzer wohl bewusst war, dass er mit dem Abstellen seines „Mülls“ solch einen Einsatz auslöst? (cf)