Essen: Feuerwehr wird zu Brand gerufen – doch vor Ort machen Einsatzkräfte eine ganz andere Entdeckung

Die Einsatzkräfte wurden per Notruf zu einem Kellerbrand an der Gelsenkirchener Straße in Essen gerufen. Doch stattdessen hatten die Einsatzkräfte vor Ort mit gewaltigen Wassermassen zu kämpfen.

Als die ersten Einsatzkräfte am Einsatzort ankamen, stellten sie zunächst tatsächlich eine leichte Rauchentwicklung fest. Unter Atemschutz ging es in den Keller.

Doch bereits an der Kellertür stoppten die Feuerwehrleute. Denn der komplette Keller war bis unter die Decke mit Wasser vollgelaufen. Von Flammen keine Spur. Es handelte sich um einen Rohrbruch. „Die vermeintliche Rauchentwicklung entpuppte sich als Wasserdampf, der vermutlich durch einen Kurzschluss entstanden war“, teilte die Feuerwehr Essen mit.

Feuerwehr Essen lässt Strom abstellen und stößt auf riesiges Loch

Die Feuerwehr stellte fest, dass mehr als nur ein Keller der Straße mit Wasser vollgelaufen war. Außerdem fanden die Einsatzkräfte auf dem Gehweg ein rund acht Quadratmeter großes Loch.

Vor dem Einsatzort in Essen klafft ein riesiges Loch. Foto: Feuerwehr Essen

Die Feuerwehr evakuierte alle betroffenen Gebäude und ließ anschließend den Strom abstellen. Danach begannen die Einsatzkräfte damit, das Wasser aus den Kellern zu pumpen.

Die Feuerwehr sprach von einem gewaltigen Wasserdruck und forderte einen Statiker des Technischen Hilfswerks (THW) an, um überprüfen zu lassen, ob die Gebäude möglicherweise einsturzgefährdet sind. Doch der gab grünes Licht.

An das Stromnetz konnten die betroffenen Gebäude nach dem vierstündigen Einsatz der Feuerwehr Essen allerdings am Morgen noch nicht angeschlossen werden, weil die gesamte Stromverteilung unter Wasser gestanden hatte. Sachverständige müssen nun prüfen, ob es dabei zu Schäden gekommen ist. (ak)