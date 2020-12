Essen: FDP-Politiker empfiehlt Wegzug aus Altenessen – DAS sagen jetzt Menschen vor Ort! „Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich wegziehen“

Essen. Jetzt kommen Betroffene zu Wort!

Thomas Spilker, FDP-Vorsitzender des Ortsverbandes Nord in Essen, hat für mächtig Aufsehen gesorgt. Spilker, gebürtig aus Essen-Altenessen, hat während einer Facebook-Diskussion über sein Heimatort Altenessen gesagt: „Ich empfehle jedem, hier wegzuziehen!“ Gegenüber DER WESTEN hat der Lokalpolitiker ausgeführt, dass dort zum einen die Wohnqualität immer schlechter werde, zum anderen aber auch Gebäude und Straßen verkommen. Und: Die überdurchschnittliche Zahl der integrationsunwilligen Ausländer würden zudem das Leben in Altenessen erschweren.

DER WESTEN ist im vermeintlichen Problemstadtteil von Essen unterwegs gewesen, hat die Menschen dort gefragt, was sie zu Spilkers Ratschlag sagen – die Antworten haben es in sich!

Essen: FDP-Politiker empfiehlt Wegzug aus Altenessen – DAS sagen jetzt Menschen vor Ort!

Jutta Benschneider* (37, Name geändert*) ist Apothekerin, lebt seit ihrer Geburt in Altenessen. Sie sagt: „Ich bin hier aufgewachsen, hier in den Kindergarten und ins Gymnasium gegangen, arbeite und lebe in Altenessen. Mit meinem Job bin ich zufrieden. Es war aber früher hier wirklich besser. Ein Problem ist, dass es unter den Ausländern einige gibt, die kein Deutsch lernen wollen und sich so einer Integration verschließen. Das sind dann diejenigen, die dann auch spätabends in einem Mercedes AMG herumbrettern. Das Müllproblem kommt noch dazu.“ Schonungslos offen sagt sie: „Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich wegziehen.“

Der gebürtige Altenessener und FDP-Politiker Thomas Spilker in seinem Eisenbahnmodell-Geschäft in Katernberg. Foto: Vladimir Wegener/FUNKE Foto Services

Imbiss-Inhaber Serkan Toköz (39) hält dagegen. Er lebt seit elf Jahren in Altenessen, sagt: „Vor zehn Jahren war es schlimmer als heute. Damals hat es auf den Straßen oft Ärger gegeben, Schlägerein, Pöbeleien. Auf Sitzbänken haben oft Drogensüchtige gesessen, man konnte nicht mit den Kindern an ihnen vorbei. Heute ist das zum Glück nicht mehr der Fall. Nur das Müllproblem existiert. Da ist aber auch die Stadt gefordert, das zu lösen.“

Für ihn sei ohnehin die Corona-Pandemie das größte Problem. Toköz weiter: „Egal, wem man auf der Straße begegnet: Jeder ist unglücklich, jeder hat Kummer. Ich hoffe, dass die Stimmung in Altenessen und überall besser wird, wenn Corona endlich im Griff ist.“

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

„Kenne einige, die weggezogen sind, weil sie sich nicht mehr wohlgefühlt haben“

Wenige Meter vom Imbiss entfernt steht ein Tabakwarenfachgeschäft. Inhaber Markus M. arbeitet ebenfalls seit Jahren in Altenessen. Er sagt offen: „Ob es hier früher schlimmer oder besser war, vermag ich nicht zu sagen. Was ich aber sagen kann: Ich kenne einige, die aus Altenessen weggezogen sind, weil sie sich hier nicht mehr wohlgefühlt haben.“

Der Essener Stadtteil Altenessen. Kann man sich hier wirklich nicht mehr wohlfühlen? Foto: imago images / Rupert Oberhäuser

Vielleicht lohnt ein Blick von außen. Rafik H. (53) lebt in Düsseldorf, arbeitet seit einigen Monaten in Altenessen als Lebensmittelhändler. Sein erfrischend-nüchterner Blick: „Düsseldorf ist natürlich eine andere Welt. Mir gefällt es aber hier, die Menschen sind freundlich. Im Sommer war es abends aber tatsächlich unangenehm, weil die Spielotheken geöffnet und viele dubiose Gestalten deshalb spätabends auf den Straßen waren. Seit sie wieder geschlossen sind, ist alles ruhig.“

Essen-OB Kufen reagiert: Aufforderung, Altenessen zu verlassen, ist falsch

Inzwischen hat sich auch Oberbürgermeister Thomas Kufen (47, CDU) zum Ratschlag von Thomas Spilker geäußert. Gegenüber der „WAZ“ sagt Kufen: „Ich kann die Frustration über manche Entwicklungen zwar gut verstehen, Fatalismus hilft uns aber nicht weiter.“ Die Aufforderung, Altenessen zu verlassen, sei falsch. Kufen hat aber eingeräumt, dass es vermessen wäre, die Unterschiede in einer Stadt gänzlich eineben zu können.

Kufen: „Die Arbeiterquartiere gab es eher im Norden, die Naherholung eher im Süden – das war nie anders, und das wird auch niemand mehr völlig umdrehen können.“ Das bedeute aber nicht, dass Altenessen reizlos oder chancenlos sei. „Es gibt jenseits von Gladbecker und Altenessener Straße viele gutbürgerliche Quartiere, in denen die Menschen gerne leben.“

Eines ist zweifellos klar: Altenessen bleibt Gesprächsthema in der Stadt... (mg)