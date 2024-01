Essen verliert Kult-Institution: Nach 60 Jahren ist Schluss!

Es ist das Ende einer Ära – aber es gibt keinen anderen Ausweg: Der Kult-Kiosk Göken wird Ende Januar für immer seine Pforten schließen. Nach sage und schreibe 60 Jahren! Der traurige Grund: Der Betrieb lohnt sich einfach nicht mehr.

In Essen-Altendorf ist Willi Göken fast so etwas wie eine Legende. Fast jeder im Stadtteil kennt den Kult-Kiosk-Betreiber. Doch Göken muss jetzt einen Schlussstrich ziehen. Er macht mit seinem Laden einfach nicht mehr genügend Umsatz, um den Betrieb noch sinnvoll am Laufen zu halten. Für seine zahlreichen Stammkunden ist das ein schwerer Schlag.

+++Limbecker Platz in Essen: Hiobsbotschaft! Geht jetzt alles ganz schnell?+++

Früher was alles besser – dann kam Corona

60 lange Jahre betrieb der 83-Jährige seinen Kiosk, wie „Radio Essen“ berichtet. Bald ist alles vorbei. In der Nähe seines Kioskes befindet sich eine Kleingarten-Anlage. Früher, da hatten viele Kleingärtner noch keinen Kühlschrank, erinnert sich Göken. Die kalten Getränke verkaufte er im Sommer wie warme Semmeln. Satte 14 Stunden hatte er an warmen Tagen manchmal geöffnet!

Mehr aus der Stadt: Essen: Familie zieht nach Überruhr und erlebt Katastrophe – „Papa, warum schwimmt unser Haus?“

Doch die Zeiten sind längst vorbei. Es gibt Tage, da nimmt er gerade einmal 50 Euro ein. Besonders die Corona-Pandemie war, wie für so viele Betriebe, hart für Göken. Vor der Pandemie konnte der Kiosk-Inhaber immerhin einiges an Gewinn mit dem Verkauf von Pokalen machen. Doch seit Corona ist der Umsatz drastisch eingebrochen – um 80 Prozent!

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

So geht es für Willi Göken jetzt weiter

„Für Willi ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt“, sagt sein guter Kumpel und Stammkunde Rainer Behrens. Traurig sei er natürlich trotzdem. Die Trinkhalle soll demnächst leer geräumt werden. Einige der Pokale wandern in die Garage von Willi Göken. Wie „Radio Essen“ weiterhin berichtet, möchte Göken mit dem Pokal-Internethandel weitermachen. So ganz auf der faulen Haut herumliegen, das kann Willi Göken nämlich nicht.