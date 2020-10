Essen: 25-Jährige in Altendorf brutal niedergestochen ++ Lebensgefahr ++ Täter auf der Flucht ++

Essen. Nach einer brutalen Attacke am Donnerstag in Essen schwebt eine Frau (25) in Lebensgefahr. Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Weuenstraße fanden die 25-Jährige in den frühen Morgenstunden stark blutend im Treppenhaus und riefen um 0.24 Uhr die Polizei.

Einsatzkräfte der Polizei rückten sofort zum Tatort nach Essen-Altendorf aus. Vor Ort ergab sich ein schreckliches Bild.

Essen: Zahlreiche Stichverletzungen – 25-Jährige schwebt in Lebensgefahr

Die 25-Jährige lag in einer Blutlache im Treppenhaus. Die Polizei Essen spricht in einer gemeinsamen Presseerklärung mit der Staatsanwaltschaft von multiplen, lebensgefährlichen Stichverletzungen. Aus ermittlungstaktischen Gründen machen die Beamten derzeit keine Angaben zur Tatwaffe.

Das Opfer der brutalen Attacke wurde vor Ort von einem Notarzt erstversorgt. Danach ging es mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Dort liegt die Essenerin zur Zeit auf einer Intensivstation.

Mordkommission ermittelt nach brutalem Übergriff

Wer hinter der brutalen Attacke auf die 25-Jährige steckt, ist noch unklar. Die Polizei Essen richtete noch in der Nacht eine Mordkommission ein.

Die Ermittler suchten am Tatort nach Spuren und befragten die Nachbarn des Opfers. Doch bislang gibt es noch keine genauen Hinweise zum Täter und dem genauen Ablauf der Tat.

Die Polizei sperrte den Tatort in Altendorf ab. (Symbolbild) Foto: imago images / U. J. Alexander

Polizei sucht dringend nach Zeugen

Deshalb sind die Ermittler nun dringend auf der Suche nach weiteren Zeugen, die den geflohenen Täter möglicherweise auf der Straße gesehen haben.

Du hast zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges gesehen an der Weuenstraße, etwa eine Person, die weggerannt oder in ein Auto gestiegen ist? Dann melde dich bitte bei der Polizei Essen unter folgender Nummer: 0201/829-0. (ak)