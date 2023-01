Essen: Allee-Center-Managerin redet Tacheles: „Hier zählt derzeit jeder Kunde“

Es sind keine leichten Zeiten für das Allee-Center in Essen-Altenessen. Genau wie die Konkurrenz hat das Einkaufszentrum im Essener Norden spürbar unter der Corona-Pandemie gelitten. Nicht nur die Besucherzahlen sind gesunken, auch die Einzelhändler kämpfen mit Problemen.

Zu allem Überfluss hat die Energiekrise das Allee-Center in Essen zu Maßnahmen gezwungen. Doch es gibt auch Grund zur Hoffnung, wie Center-Managerin Andrea Schwenke gegenüber DER WESTEN erklärt. Dabei setzt sie nicht nur auf die Händler – sondern auch auf ihre Kunden.

Allee-Center in Essen: Zahlen machen Hoffnung

Im Juni 2021 war der Aufschrei groß in Altenessen. Damals verließ McDonald’s den Standort im Allee-Center (mehr hier). Dabei lief das Schnellrestaurant mehr als solide. Doch aufwendige Renovierungsarbeiten seien letztlich zu teuer geworden, wie die Center-Managerin gegenüber der „WAZ“ erklärte.

Die gute Nachricht: Seitdem sind einige Geschäfte nachgezogen, wie zuletzt „Musti’s Fleischwelt“ – eine türkische Metzgerei, die vakuumiertes Fleisch anbietet.

Cüneyt Akyazililar ist Projektmanager in im Musti’s Freischwelt. (Archivbild) Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

So stehen nach Angaben von Andrea Schwenke aktuell lediglich sieben von 80 Geschäfte leer – eine moderate Quote im Vergleich zur Konkurrenz. „Bei drei Leerständen gibt es gerade konkrete Verhandlungen für künftige Eröffnungen und wir hoffen, dass diese zeitnah abgeschlossen sein werden“, sagt die Center-Managerin.

Dieser Laden schließt im Allee-Center in Essen

Verzichten müssen die Essener wohl bald auf Gamestop im Allee-Center, verrät Schwenke. Der Abgang des Computerspiele-Verkäufers hat allerdings wenig mit dem Allee-Center als vielmehr mit der Gesamtschieflage des US-Unternehmens zu tun.

Andrea Schwenke ist Managerin im Allee-Center in Essen. (Archivbild) Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Die Center-Managerin macht jedoch keinen Hehl daraus, dass die Nachwirkungen der Pandemie noch immer greifbar seien. „Die Länge und Bedingungslosigkeit, die die Corona-Pandemie mit sich brachte, wird entsprechend seine Zeit brauchen, bis sich die Shops endgültig davon erholt haben werden“, so Schwenke und weiter: „Hier zählt derzeit jeder Kunde, der zurückkehrt in den stationären Einzelhandel und somit die Geschäfte vor Ort unterstützt, dass das Center weiter so belebt bleibt wie bisher.“

Und bei den Besucher-Zahlen ist noch Luft nach oben. So strömen aktuell 18 Prozent weniger Kunden ins Allee-Center als noch vor der Pandemie. Doch die 20.000 täglichen Besucher sorgen für höhere Umsätze als zuvor. Ein weiterer Wert, der Hoffnung macht für das Einkaufszentrum in Altenessen.