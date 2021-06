Essen: Mysteriöser Vermisstenfall bei „Aktenzeichen XY“: Dieses Detail bereitet der Kripo Kopfzerbrechen

Bei „Aktenzeichen XY“ wurde am Mittwochabend ein Fall aus Essen behandelt.

Essen. Mysteriöser Vermisstenfall aus Essen bei „Aktenzeichen XY“!

Der Fall beschäftigt die Kripo bereits seit rund zwei Jahren. Eine Frau aus Essen verschwindet spurlos. Nun war der Fall auch am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ zu sehen. Dabei wurde bekannt: Ein Detail bereitet den Ermittlern besonders Kopfzerbrechen!

Essen: Ein Detail beschäftigt die Ermittler besonders

Es ist der 19. Mai 2019. Petra Schetters und ihr Mann frühstücken an diesem Sonntag erst spät. Eigentlich wäre fast schon Zeit für das Mittagessen. Spaghetti Bolognese sollte es geben. Doch vorher wollte die 58-Jährige noch zusammen mit ihrem Gatten dem Grab ihrer Eltern einen Besuch abstatten und eine Kerze anzünden.

Ihr Mann legte sich zunächst schlafen. Als er aufwacht, fand er einen Zettel auf dem stand, dass seine Frau bereits zum Friedhof vorgegangen sei und ihr Handy nicht mitgenommen habe. Er beschloss sie dort zu suchen. Am Grab angekommen stellte er fest: Eine Kerze brennt. Doch von seiner Frau war weit und breit keine Spur.

Am nächsten Tag ging er zur Polizei. Suizid schließe er aus, Petra Schetters sei eine unternehmenslustige Frau gewesen und plante zudem einen Urlaub mit ihrer Freundin in Spanien. Er gibt eine Vermisstenanzeige auf. Die Polizei suchte mit Spurhunden nach der vermissten Petra Schetters. Ihre Spur verliert sich am Ufer des Rhein-Herne-Kanals.

Am Rhein-Herne-Kanal in Essen verliert sich Petra Schetters Spur... (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Jochen Tack

Deswegen äußert die Polizei auch den Verdacht, Petra Schetters könnte hier einen Unfall gehabt oder einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein. Auch hinzugezogene Taucher, Boote und Leichenspurhunde konnten sie nicht finden. Lediglich ein Hund schlug bei einer Bootsfahrt durch den Rhein-Herne-Kanal an. Auch die Kamera zeichnete im Wasser eine Silhouette auf, doch die Taucher konnten nichts entdecken. Petra Schetters bleibt vermisst.

Ertrank Petra Schetters im Rhein-Herne-Kanal?

Wäre der Fall nicht schon mysteriös genug, gibt es ein Detail, welches den Ermittlern besonders Kopfzerbrechen bereitet. Das teilte Christina Böhme von der Kripo Essen Moderator Rudi Cerne im Interview mit: Petra ist ohne ihr Handy losgezogen! Allerdings hatte sie ihre Handtasche mit ihrem Portemonnaie mit dabei. Sie solle ihr Handy sonst immer dabeigehabt haben. Nur am Tag ihres Verschwindens ließ sie es zu Hause.

Nun hofft die Kripo Essen, dass der Vermisstenfall mit Hilfe des „Aktenzeichen XY“-Beitrags endgültig geklärt werden kann. Dann hätte auch die quälende Ungewissheit ihres Ehemannes ein Ende… (cf)