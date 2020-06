Essen: Frau verzweifelt – weil vor ihrem Haus immer wieder DAS passiert

Essen. Was eine Frau in Essen immer wieder vor ihrem Haus erlebt, lässt sie verzweifeln. Jetzt hat sie sich über Facebook an die Öffentlichkeit gewandt und bittet um Hilfe.

Essen: Frau verzweifelt, weil DAS vor ihrem Haus passiert

Die Frau aus Essen ist mit ihren Nerven am Ende. Schon lange versucht die 67-Jährige, das Problem zu lösen. Doch ihre Versuche blieben bisher immer ohne Erfolg. Denn bereits „seit Wochen“ schlage sie sich nun mit einer Frau rum. Diese parke ihr Auto „fast täglich“ vor der Einfahrt zu dem Parkplatz der 67-Jährigen. Dort habe diese ein Gesangsstudio.

+++ Hund in NRW: Besitzer geht mit Vierbeiner spazieren – plötzlich ist das Tier tot +++

Die Dame berichtet: „Anzeigen bei der Verkehrsbehörde haben nichts gebracht.“ Und selbst Nachbarn sollen die Besitzerin des Autos schon darauf angesprochen haben, dass sie dort nicht parken dürfe.

Dennoch scheint das die Frau nicht zu stören. Den Nachbarn habe sie bloß gesagt, dass sie beim Ordnungsamt nachgefragt habe. Die Antwort: Die Autobesitzerin dürfe dort parke, weil auf dem Parkplatz ja niemand drauf stünde.

-----------------------------

Mehr News aus Essen:

Essen: Mann klaut Mercedes – was er danach macht, ist einfach nur dumm

Essen: Polizei verfolgt VW-Bus – krass, was innen vor sich geht

Essen: Irre Verfolungsjagd – plötzlich fallen Schüsse

-----------------------------

Frau fragt um Hilfe

Die anhaltende Situation macht die 67-Jährige fassungslos. Auf einem Foto, das sie bei Facebook hochlud, ist das geparkte Auto zu sehen. Auf dem Boden ist eine Zick-Zack-Markierung erkennbar, welche auf ein Parkverbot hindeutet. Auf einem zweiten Foto der älteren Dame ist das Schild ihres Gesangstudios abgebildet, das auf einen Privatparkplatz aufmerksam macht. Dazu ist geschrieben: „Falschparker werden kostenpflichtig abgeschleppt!“

Essen: Das Auto versperrt immer wieder die Zufahrt zu ihrem Platz. Foto: Gertrud Maetz-Winterscheidt

Verzweifelt fragt die 67-Jährige deshalb: „Liebe Freundinnen und liebe Freunde, könnt Ihr mir raten, was ich noch tun kann? Ich kann noch nicht einmal, wenn ich mit Einkäufen nach Hause komme, auf meinem eigenen Parkplatz parken.“

Die Meinung der Facebook-Nutzer darauf ist eindeutig:

„Parken in der Sperrzone... Polizei anrufen und um Hilfe bitten ... klappt hier immer gut. Wir kommen auch nicht in unsere Einfahrt, wenn Leute die Sperrfläche ignorieren. Gibt eine relativ teure Knolle... passiert in der Regel kein zweites Mal.“

„Abschleppen lassen. Die Dame hat denen bestimmt nicht erzählt im Ordnungsamt, dass sie eine Einfahrt zuparkt. Ich würde ihr kein Wort glauben. Abschleppen lassen jedes Mal! Bis sie es kapiert! Soviel Dreistigkeit muss entsprechend beantwortet werden! Außerdem zeigen die Linien es auch an!“

„Es gibt Regeln und schon die Striche sagen aus, dass man dort nicht parken darf. Ich würde die Polizei anrufen.“

„Ganz schön dreist.“

+++ NRW: Drama in Köln – Frau findet ihren Mann tot im Bett +++

Ordnungsamt kann nicht einfach handeln

Auf Nachfrage von DER WESTEN wies das Ordnungsamt Essen die Aussage der 67-Jährigen von sich, jemandem erlaubt zu haben, auf dem Parkplatz zu parken. Zu dem Vorfall erklärte Stadtsprecherin Jasmin Trilling, dass es mehrere Kontakte mit der Verkehrsüberwachung mit dem Hinweis auf Behinderungen bei der Nutzung des angesprochenen Parkplatzes gegeben habe. Es sei mehrfach an der Stelle kontrolliert worden, allerdings seien die Kontrollen erfolglos geblieben. Entweder habe man keinen Verstoß festgestellt oder aber die Berechtigte nicht erreicht.

Weiterhin macht das Ordnungsamt darauf aufmerksam, dass es nicht grundsätzlich zugeparkte Grundstückseinfahrten kontrolliere oder ahnde. „Denn es kann ja sehr gut sein, dass dort jemand mit der Zustimmung des Eigentümers steht. Daher muss für eine erfolgreiche Ahndung sowohl eine Behinderung vorliegen, als auch der Berechtigte angetroffen werden, um den Sachverhalt zu erklären. Und selbst dann muss geklärt werden, ob ein Abschleppen verhältnismäßig ist“, sagt Trilling. Die Zick-Zack-Markierung bedeute kein generelles Parkverbot, sondern vielmehr verdeutliche diese eine Grundstückseinfahrt.