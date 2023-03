Essen: Alarm auf Abi-Party! Feuerwehr muss anrücken – sechs Verletzte

Großalarm auf einer Abi-Party in Essen!

In der Nacht auf Freitag (31. März) musste die Feuerwehr Essen zur Disko „Musik Palette“ („MuPa“) an der Kettwiger Straße ausrücken. Das bestätigte Feuerwehrsprecher Christoph Riße am Freitagmorgen auf Nachfrage von DER WESTEN.

Essen: Reizgas in der „MuPa“ – Feuerwehr rückt an

Am Donnerstagabend (30. März) fand in der „MuPa“ eine Feier unter dem Motto „Essens größte Zulassungsparty für alle Abiturienten“ statt. Rund 200 Gäste feierten dort, wie die Feuerwehr später mitteilte. Doch gegen 1.06 Uhr wurde in der Disko wegen einer „unklaren Gasauströmung“ Alarm geschlagen.

Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, stellte sich sehr schnell heraus, dass es sich um Reizgas handelte. Da einige der feiernden Gäste verletzt waren und über Atembeschwerden oder Übelkeit klagten, mussten „weitere Rettungsmittel nachalarmiert werden“, so Risse. Insgesamt habe man 14 Patienten identifiziert, davon mussten einige mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Sechs Verletzte im Krankenhaus

Der Einsatz auf der Kettwiger Straße dauerte rund zwei Stunden an. Zwei Löschzüge, sechs Rettungswagen und zwei Notärzte waren dabei vor Ort.

Die „MuPa“ wurde während des Einsatzes geräumt. Nachdem die Experten die Räumlichkeiten mit Blick auf die Reizgaswerte wieder „freigemessen“ hatten, konnte die Feier weitergehen – falls die Gäste darauf nach zwei Stunden Feuerwehreinsatz überhaupt noch große Lust hatten.

Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Reizgasaustritts.