Aachener möchte vor seinem Tod noch einmal nach Essen – er hat nur ein Ziel

Jeder Mensch hat sicherlich so seine Lebensträume. Damit sich diese auch noch für sterbenskranke Patienten erfüllen, hat es sich die Organisation Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes zur Aufgabe gemacht, diese auf ihren letzten Reisen zu begleiten und nochmal an alte Sehnsuchtsorte zu bringen.

Auch ein Mann aus Aachen hatte nun einen letzten Wunsch: nochmal gemeinsam mit seinem Sohn nach Essen reisen. Dabei wollte er einen für ihn ganz besonderen Ort in Essen noch ein allerletztes Mal besuchen.

Wünschewagen bringt Aachener nach Essen

Als Sehnsuchtsort hatte der Mann aus Aachen nämlich das Museum Folkwang in Essen angegeben. Das Team des ASB Rhein-Erft/Düren fackelte nicht lange, um dem schwer kranken NRW’ler noch seinen letzten Wunsch zu erfüllen.

+++ Essener Tiertafel am Rand der Verzweiflung: „Wer kann uns helfen?“ +++

So ging es vom Hospiz in Aachen gemeinsam mit seinem Sohn zum Essener Museum. Hier wollte der Hospiz-Bewohner noch ein letztes Mal ein berühmtes Bild betrachten. Doch nicht nur das Gemälde sorgte hier für große Emotionen.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

ASB zaubert Ass aus dem Ärmel

Denn das Wünschewagen-Team hatte seinem Fahrgast eines nicht mitgeteilt: Im Folkwang-Museum sollte ein guter Freund von ihm warten, um nochmal gemeinsam durch die Gänge zu streifen. „Nach der herzlichen Begrüßung und einer kurzen Stärkung ging es dann sehr bald zielstrebig durch das Museum“, beschreibt es Wunscherfüllerin Sabine später in ihrem Bericht.

Noch mehr News für dich:

Als letztes Highlight stand dann aber ein Gang zum Gemälde „Ecce homo“ von Honoré Daumier an, welches eine besondere Bedeutung für den Aachener hat. Nach einem Austausch mit der Gruppe bekam er dann sogar die Gelegenheit, sich sein Lieblingsgemälde ganz in Ruhe zu betrachten. So gewährte ihm die Museumsaufsicht in Essen einen „ungestören Moment im Ausstellungsraum – alleine mit dem Kunstwerk“, bevor es dann auf den Rückweg nach Aachen ging.

„Sehr herzlich und dankbar wurden wir in Aachen verabschiedet … Ein emotionaler und erfüllter Tag für unseren Gast, seinen Sohn und seinen Freund – und für uns“, so das ASB-Team.