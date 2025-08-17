Motorradfahrer verletzt sich schwer bei Unfall auf der A42 bei Essen – Polizei steht vor einem Rätsel

Am Samstag (16. August) verlor ein Motorradfahrer auf der A42 bei Essen die Kontrolle über sein Fahrzeug – er schleuderte über die Fahrbahn.

Der betroffene Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Die Polizei ermittelt …

Unfall bei Essen: Motorradfahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug

Am gestrigen Vormittag kam es auf der A42 bei Essen in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Motorradfahrer verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.

++ Das könnte dich auch interessieren: Hund „Robert“ lebt seit fast 7 Jahren im Tierheim Essen – jetzt ist es passiert ++

Nach bisherigen Erkenntnissen und laut einer offiziellen Meldung der Polizei befuhr der Mann den mittleren Fahrstreifen, als sich direkt hinter ihm ein brauner Mini-SUV der Marke Kia befand. Plötzlich kam der Motorradfahrer zu Fall und wurde über die Fahrbahn geschleudert. Warum es zu dem Sturz kam, ist derzeit noch unklar.

Polizei ermittelt

Zudem gaben einige Zeugen an, der 65-Jährige sei zuvor durch sehr hohe Geschwindigkeit sowie Überholmanöver über den Seitenstreifen aufgefallen. Der Verunglückte selbst äußerte gegenüber der Polizei, er sei von einem anderen Fahrzeug geschnitten worden. Dieses war bei der Unfallaufnahme jedoch nicht mehr vor Ort.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ersten Einschätzungen könnte das Fehlen von Schutzkleidung an Beinen und Füßen die Schwere der Verletzungen zusätzlich begünstigt haben. Während der Rettungsmaßnahmen bildete sich ein Rückstau von bis zu zwei Kilometern.

Mehr News aus Essen:

Zu diesem Unfall bleiben noch einige offene Fragen. Daher bittet das Verkehrskommissariat 1 der Polizei Düsseldorf insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des genannten Mini-SUVs, sich unter der Telefonnummer 0211/870 0 zu melden. Auch weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.