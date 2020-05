Essen: 44-Jährige aus Werden vermisst – hast du Sandra H. gesehen?

Essen. Die Polizei Essen braucht deine Hilfe! Seit Freitag ist die 44-jährige Sandra H. aus Essen-Werden verschwunden.

Da die Beamten bisher keinen Anhaltspunkt haben, wo sich Sandra H. befinden könnte, bitten sie die Bevölkerung aus Essen um Mithilfe.

Die 44-Jährige verließ am Freitagmorgen die gemeinsame Wohnung von ihr und ihrem Ehemann an der Kirchhofsallee in Essen. Sie war auf dem Weg zur Arbeit.

Essen: Sandra H. vermutlich in psychischer Ausnahmesituation

Wegen ihres gesundheitlichen Zustands konnte sie dort nicht arbeiten und ging. Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen. Sie befindet sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation, sagt die Polizei Essen.

Sandra H. aus Essen ist verschwunden. Die Polizei braucht deine Hilfe.

Am Samstagabend erstatte ihr Mann eine Vermisstenanzeige. Noch in der Nacht ermittelte die Polizei mit Hilfe eines Mantrailerhundes. Doch keine Spur von Sandra H. Nun haben die Beamten ein Foto für die Öffentlichkeit herausgegeben.

So sieht Sandra H. aus Essen aus:

1,75 Meter groß

normale bis schlanke Figur

mittellange blonde Haare

trägt vermutlich eine Jeans, beigefarbene Bluse sowie beigefarbenen Schal

Tribal-Tattoo auf dem linken Oberarm

----------

----------

Kannst du helfen? Dann wende dich an die Polizei Essen. Rufe einfach die 110 oder bei der nächsten Polizeidienststelle an. (ldi)