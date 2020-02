Essen: 27-Jähriger springt aus Fenster, weil er DAS auf der Straße beobachtet: „Todesangst“

In Essen ist ein Mann plötzlich aus zwei Meter Höhe aus einem Fenster gesprungen. (Symbolfoto)

Essen. In Essen ist der Mitarbeiter einer physiotherapeutischen Praxis nach dem Blick aus dem Fenster plötzlich in die Tiefe gesprungen – aus einem berührenden Grund!

In einer Praxis in Essen-Rüttenscheid behandelte ein Physiotherapeut am Donnerstagabend gerade eine Patientin, als er eine Frau von draußen schreien hörte.

Durch ein geschlossenes Fenster sah der 27-Jährige, dass die Frau auf der Straße von einem Mann mit einem Stein und einer Glasflasche attackiert und zu Boden gedrückt wurde.

Essen: Sprung aus zwei Meter Höhe

Der junge Mann überlegte nicht lange, öffnete das Fenster – und sprang zwei Meter in die Tiefe, um der verzweifelten Frau zu helfen!

Gemeinsam mit zwei weiteren Passanten (25 und 40 Jahre alt) überwältigte er den Angreifer bis die Polizei eintraf und rettete der 49-Jährigen Esserin damit wahrscheinlich das Leben.

Was ihn zum mutigen Sprung bewegte? „In ihrem Gesicht sah ich Todesangst“, zitiert die „Rheinische Post“.

Angreifer ist polizeibekannt

Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, hat laut Polizei Essen keine schwerwiegenden Verletzungen davon getragen. „Das schnelle Eingreifen hat sicherlich schlimmere Verletzungen verhindert“, so die Polizei.

Der 48-jährige Angreifer wurde vorläufig festgenommen, ist ein polizeibekannter und wohnungsloser Mann.

Nach aktuellen Erkenntnissen kannten sich Täter und Opfer nicht. Der Mann hatte die Frau, die mit einem Beutel voller Glasfalschen zu einem Altglascontainer unterwegs war, plötzlich angegriffen. (kv)