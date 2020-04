Essen: 18-Jährige stirbt bei McLaren-Unfall – jetzt spricht ihre Mutter: „Ich werde ihm nie verzeihen“

Essen. Er überlebt den Crash nahezu unverletzt, sie stirbt beim Aufprall: Als am 20. März 2019 ein giftgrüner McLaren mit rund 300 Stundenkilometern auf der A52 bei Essen über eine Bodenwelle fährt, verliert der 24-jährige Fahrer die Kontrolle über den Sportwagen.

Er wird aus dem Auto geschleudert. Seine Beifahrerin, die 18-jährige Gina in Essen stirbt, als der Wagen gegen einen Baum prallt.

Tödlicher Unfall auf A52 bei Essen: Mutter des Opfers ist verzweifelt

Der Fahrer soll wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden. Doch bis heute prüft das Gericht, ob überhaupt Anklage erhoben werden soll, berichtet die WAZ.

Für die Mutter der 18-Jährigen eine Farce, sie versteht nicht, warum niemand für den Tod ihrer Tochter zur Verantwortung gezogen wird.

Der junge Mann hat der verzweifelten Mutter einen Brief geschrieben. Doch sie denkt nicht an Vergebung, sie will, dass er bestraft wird. „Ich werde ihm nie verzeihen“, sagt sie gegenüber der WAZ.

