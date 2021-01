Essen: 14-Jährige aus Chemnitz vermisst – sie könnte in der Stadt sein

Essen. 14-Jährige aus Chemnitz vermisst!

Am Mittwochmorgen verließ Lisiane Joline F. ihre elterliche Wohnung, seitdem fehlt jede Spur von ihr. Dabei könnte sich die 14-Jährige ausgerechnet in Essen aufhalten. Hast du sie gesehen?

Essen: 14-jähriges Mädchen aus Chemnitz vermisst – sie könnte in der Stadt sein

Gegen 10.45 Uhr ging Lisiane Joline F. aus ihrer elterlichen Wohnung in Chemnitz-Gablenz und verschwand plötzlich. Am Mittwochabend nahm die Polizei dann die Suche nach dem Mädchen auf. Ermittlungen zufolge könnte sich die 14-Jährige mittlerweile in Essen aufhalten, auch wenn sie dort keine Kontaktpersonen oder Anlaufpunkte hat. Das teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag in einer Polizeimeldung mit.

Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Öffentlichkeit und haben eine Beschreibung sowie Fotos von Lisiane Joline F. veröffentlicht. Sie sieht so aus:

Etwa 1,70 Meter groß

Braunes Haar

Trägt eine Zahnspange.

Lisiane Joline F. könnte sich in Essen aufhalten. Foto: Polizei Essen

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war die 14-Jährige so gekleidet:

Schwarze Jeans

Schwarzer Kapuzenpullover

Schwarzer Parka

Weiße Nike-Sneaker

Sie führte einen grauen Rucksack mit sich

Essen: Hast du Lisiane Joline F. gesehen? Foto: Polizei Essen

Polizei bittet um Hinweise

Um das Mädchen zu finden, fragt die Polizei außerdem: „Wer hat die Vermisste seit Mittwochmorgen gesehen und weiß, wo sie sich derzeit aufhält? Wem ist die 14-Jährige womöglich in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefallen? Wer hält womöglich Kontakt zu der Jugendlichen oder kann Hinweise zu weiteren Kontaktpersonen geben?"

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0371 387-3448 entgegen. Zeugen können sich aber auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder ihre Hinweise unter dem polizeilichen Notruf 110 mitteilen. (nk)