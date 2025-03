Equitana in Essen: Besucherin platzt nach Pferde-Messe der Kragen – „Ernsthaft?!“

Die Equitana in Essen ist vorbei, jetzt ziehen die Besucher ihr Fazit über die weltweit größte Pferdesportmesse. Jedoch hat die diesjährige Ausgabe einiges an Kritik einstecken müssen. Nach zahlreicher Kritik in den Sozialen Medien wendeten sich auch Besucher an die Redaktion von DER WESTEN.

So beschwerte sich etwa eine Besucherin darüber, dass die Öffnungszeiten am vorletzten Besuchertag geändert wurden. Und das ohne dies vorher ausreichend zu kommunizieren. Eigentlich sollte die Equitana täglich von 10 bis 18:30 Uhr geöffnet sein. Eine Besucherin berichtet, wie sie am Dienstag (12. März) bei ihrer Ankunft um 10 Uhr „vor verschlossenen Türen“ stand. Anscheinend wurden die Öffnungszeiten der Messe um zwei Stunden auf 12 Uhr verschoben.

Equitana in Essen: Ärger am Einlass

Aufgebracht berichtet Besucherin gegenüber DER WESTEN: „Eine vorherige, klare Ankündigung dieser Änderung? Fehlanzeige.“ Am Eingang hatte man lediglich Schilder aufgehängt, die über die „geänderte Öffnungszeiten“ informieren.

Vor dem Eingang der Equitana in Essen hätten sich um die 50 Besucher versammelt, die ebenfalls nichts von den verspäteten Öffnungszeiten mitbekommen hätten. Innerhalb von zwei Stunden sei die Warteschlange auf 300 Personen gewachsen, wie die Besucherin berichtet. Die Mitarbeiter hätten zwar versucht, die Stimmung der Besucher durch Gratis-Kaffee zu heben, jedoch ohne viel Erfolg.

Der Ton habe auf die Frage, wann man denn auf die Messe könne, mächtig der Besucherin die Laune verdorben: „Auf Nachfrage bei den Mitarbeitern hieß es lediglich, wir sollten froh sein, dass man uns überhaupt ins Foyer gelassen habe – eigentlich müssten wir draußen warten. Ernsthaft?!“ Ihr klares Fazit: „Das war definitiv mein letzter Besuch.“

Öffnungszeiten wurden „missverständlich formuliert“

„Die Öffnungszeiten an die Besucher und Ticketinhaber hätte deutlich klarer kommunizieren sollen“, teilte der Pressesprecher der Equitana in Essen auf Nachfrage von DER WESTEN mit und weiter: „Wir bedauern, wenn dadurch Besucher längere Wartezeiten in Kauf nehmen mussten.“ In den sozialen Medien und auf der Homepage sei zwar über die geänderten Öffnungszeiten informiert worden. Jedoch war diese Ankündigung sehr „missverständlich formuliert“, wie ein Besucher es bei Facebook anmerkt.

Daher kam es zu einigen Missverständnissen und viele Besucher standen vergeblich vor den Toren der Messe, obwohl diese noch nicht geöffnet war. Das ist jedoch nicht die einzige Kritik, die an der diesjährigen Messe geäußert wurde (mehr dazu hier >>>). Es gab jedoch auch genug Besucher, die auf der Equitana in Essen eine schöne Zeit hatten. So schreibt ein User unter anderem: „Mir ist es tatsächlich […] ein Rätsel, über was sich manche Menschen so beschweren, ich fand es super angenehm und komme gerne wieder.“