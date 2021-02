Eis Casal in Essen: Eisdiele verkündet Öffnungstermin – Kunden rasten aus! „Höchste Zeit“

Essen. Ein Licht im tristen Corona-Alltag in Essen!

Durch den Corona-Lockdown ist es ohnehin nicht leicht, sich Abwechslung in den Alltag zu holen. Die Lieblingsläden sind geschlossen, Sport kann nur eingeschränkt betrieben werden und alles, was Spaß macht, hat zu. Jetzt gibt es aber eine gute Nachricht, auch, wenn die winterlichen Temperaturen noch nicht die ganz große Lust darauf wecken: Das beliebte Eis Casal in Essen hat jetzt einen Öffnungstermin verkündet!

Eis Casal in Essen: Eisdiele verkündet Öffnungstermin

Konkret: Am 13. Februar ist die Eis Casal in Essen ab 12 Uhr wieder geöffnet!

Auf der Facebook-Seite der Betreiber heißt es: „Liebe Kunden, wir freuen uns Euch unseren Eröffnungstermin mitzuteilen! Euer Warten hat bald ein Ende! Samstag 13.2. um 12 Uhr machen wir unsere Tür wieder auf!“ Und die Resonanz ist riesig, die Kunden rasten aus.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Hier einige Kommentare der Eis-Liebhaber:

„Da freuen wir uns schon riesig, unser kleines Highlight in Frohnhausen. Herzlich Willkommen zurück und auf eine tolle Saison.“

„Ein Glücksstreifen am Himmel in dieser miesen Zeit.“

„Ich freue mich! Außerdem sind eure Illustrationen immer weltklasse.“

„Valentinstag ist gerettet!“

„Das wird auch Zeit. Bin schon auf Entzug.“

Eis Casal ist wegen der vielen selbstgemachten Sorten äußerst beliebt. Die Eisdiele Frohnhausen ist erst letztes Jahr renoviert worden. Dort ist eine neue Eisküche mit Glasfront entstanden, damit die Kunden beim Eismachen zuschauen können.

Die Eisdiele Casal an der Mülheimer in Essen-Frohnhausen. Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Na dann: guten Appetit! (mg)

