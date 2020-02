Eis Casal aus Essen startet in die Saison – Ausnahmezustand trotz Unwetter

Eis Casal in Essen hat am Wochenende die Eissaison eröffnet.

Essen. Auf den 22. Februar haben unzählige Eis-Fans in Essen lange gewartet. Denn an diesem Tag hat Eis Casal in Essen-Frohnhausen zum ersten Mal in diesem Jahr seine Türen geöffnet!

Schon die Ankündigung der Kult-Eisdiele, die laut der Zeitschrift „der Feinschmecker“ zu den 15 besten in Deutschland gehört, sorgte in den sozialen Medien für Begeisterungsstürme. Viele Fans versprachen dort, bei Eis Casal am Wochenende die ein oder andere Kugel Eis zu verspeisen.

Eis Casal in Essen: Gäste stehen für eine Kugel Eis an

Und diesen Plan haben viele von ihnen auch in die Tat umgesetzt. Schon vor der Eröffnung um 11 Uhr am Samstag warteten eine Handvoll Menschen vor dem Lokal auf die allererste Kugel Eis des Jahrs.

Später am Tag ragte die Schlange weit über das kleine Ladenlokal an der Mülheimer Straße hinaus. Das zeigt ziemlich deutlich ein Video, dass die Eis-Konditoren bei Facebook hochgeladen haben.

„Beste Kunden der Welt! ... auch mit 2 Grad Celsius mit uns dabei, um das 70. Jubiläum zu feiern!“, freuen sich die Eis-Konditoren, die in diesem Jahr das 70-jährige Bestehen ihrer Eisdiele feiern, über die zahlreichen Gäste.

Kunden nehmen Wartezeit in Kauf

So kam es zwischenzeitlich zu längeren Wartezeiten. „Kommen extra aus Herten, um für's beste Eis anzustehen“, schreibt eine Kundin unter den Beitrag.

Andere haben versucht, diese Wartezeit zu umgehen. „Vier Versuche hatten wir unternommen und sind zu Casal gefahren. Nach 19 Uhr hat es dann endlich geklappt und die Warteschlange war überschaubar“, berichtet eine Kundin.

Manch ein Eis-Fan wollte auf die Wartezeit nicht in Kauf nehmen: „Ohne Frage, tolles Eis, aber das würde ich mir ganz sicher nicht antun!“

Neue Eissorten sollen im Laufe der Saison kommen

In den Genuss der angekündigten neuen Eissorten kamen die Kunden am Eröffnungswochenende übrigens noch nicht. Wie in jedem Jahr gibt's die neuen Geschmacksrichtungen bei Eis Casal erst im Laufe der Saison.

Eis Casal-Betreiber Simonetta Pasqualotti und Davide de Toni haben zum Saisonstart einige Überraschungen für alle Naschkatzen in petto. Foto: FUNKE Foto Services

Welche das genau sein werden, stehe noch nicht fest, verrieten die Eiskonditoren im Interview mit Der Westen. Nur eine Sorte verriet Inhaberin Simonetta Pasqualotti schon jetzt: Cheesecake.

Aber auch ohne Cheesecake waren die Gäste nach den ersten Tagen bei Casal zufrieden: „Es war super lecker, wie immer. Schön dass ihr wieder da seid“, schreibt ein Fan bei Facebook.

Eis Casal öffnet seine Türen immer montags bis sonntags zwischen 11 und 20 Uhr. Du findest die Eisdiele in Essen-Frohnhausen an der Mülheimer Straße 62. (vh)