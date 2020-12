Edeka in Essen verkündet Neuigkeit: Fans aus dem Häuschen – „Das Leben und der Winter sind gerettet“

Ein Edeka in Essen bietet nun eine Spezialität an.

Essen. Der Corona-Lockdown hat begonnen, alle Geschäfte bis auf die des täglichen Bedarfs haben geschlossen. Doch ein Edeka in Essen hat nun eine gute Nachricht, die vor allem die Eis-Liebhaber sehr freuen dürfte.

Denn der Edeka Burkowski in Essen bietet nun Eis von der beliebten Eisdiesel „Casal“ an!

Für viele ist die Eisdiele die beste der Stadt, wenn nicht sogar der ganzen Welt. Und jetzt verkauft „Casal" sein Eis bei Edeka. Allerdings hat das Ganze einen Haken.

Die Eisdiele "Casal" ist eine der beliebtesten der ganzen Stadt. Foto: Funke Foto Services

Die Eisbecher sind limitiert, wenn sie ausverkauft sind, gibt es vorerst keinen Nachschub!

Freude der Fans ist riesig

Trotzdem tut das der Freude der Fans keinen Abbruch. Die kommentieren die Ankündigung von „Casal“ fleißig.

„das Leben und der Winter sind gerettet!“

*geeeeil“

„das ist ja der Knaller“

„wir kaufen alles leer!“

Viele Fans reagieren vor Freude einfach mit lachenden Emojis. Wie schnell das Eis, das in 400 Gramm Packungen verkauft wird, ausverkauft sein wird, ist unklar.

In diesen Filialen bekommst du das Casal-Eis in der 400 Gramm Packung

Zu kriegen ist es in den Edeka-Filialen Burkowski an der Altendorferstraße 230 und 533, an der Rudolf Heinrich Straße 3 und am Wolfsbankring 34.

Die sogenannte Weihnachtsedition gibt es unter anderem in den Sorten: Salzkaramell, Nougatella, Cookies und Weisse Schokolade. (fb)