Edeka in Essen sorgt bei Anwohnern für Ärger – „Nicht mehr schön“

Essen. Ende Juli öffnete auf der Aktienstraße in Essen-Schönebeck eine neue Edeka-Filiale. Während sich das inhabergeführte Familienunternehmen Hunderieser über die Eröffnung seiner vierten Filiale freute, sieht es bei den Anwohnern ganz anders aus.

Ihnen bringt die Edeka-Filiale mächtig Ärger ein.

Edeka sorgt für mächtig Ärger bei Anwohnern

Wer hätte das gedacht? Kaum öffnet Edeka eine neue Filiale in Essen, kommt es zu großer Aufregung. Ein Anwohner aus der Umgebung des Supermarktes schreibt im Namen der Anwohner bei Facebook: „Der neue Edeka-Markt an der Aktienstraße ist ja gut und schön. Aber was sich in den umliegenden Seitenstraßen abspielt, ist nicht mehr schön.“

Denn seit der Eröffnung der Filiale seien die Straßen ab sechs Uhr morgen bis 22 Uhr zugeparkt. Verärgert berichtet er weiter: „Anwohner können zusehen, wie sie dann an einen Parkplatz an ihrer Wohnanschrift kommen.“

Die Anwohner hätten das Problem schon per E-Mail an die Marktleitung herangetragen. „Aber bisher hielt man es nicht für nötig, zu antworten“, heißt es weiter. Zudem sei eine E-Mail an den Oberbürgermeister Thomas Kufen über die geschilderte Situation bisher unbeantwortet geblieben.

Der Anwohner meint: „Es ist eine Unverschämtheit, dass alle Parkplätze über den oben genannten Zeitraum in Anspruch genommen werden.“ Da man die Mitarbeiter im Markt sehe und auch mitbekomme, wenn sie dort parken würden, wüssten sie genau, dass es sich um die Mitarbeiter des Marktes handele.

„Das ist eine Frechheit. Ich bin stinksauer.“

Andere Anwohner bestätigen den Ärger und schreiben in den Kommentaren zum Beispiel:

„Es wird sogar die Einfahrt, sodass man nicht mehr rauskommt. Das ist eine Frechheit. Ich bin stinksauer.“

„Wenn es mal nur die normalen Parkplätze wären. Leider müssen die sich ja auch noch in die Einfahrten stellen, sodass man nicht mal von seinem Privatgrundstück rauskommt. Wenn man dann schon das Glück hat und einen privaten Parkplatz findet... Langsam muss was passieren, Thomas Kufen! Ob Sie sich darum kümmern, oder der Edeka Hunderieser sich selbst, ist uns egal. Aber das geht so nicht weiter!“

„Heute ist Sonntag, Edeka hat zu und die Straße ist leer.“

„Es ist schon traurig, dass sich ein Geschäftsmann, der davon lebt, seine Ware an die Anwohner in der Umgebung zu verkaufen, sich nicht darum kümmert. Der Inhaber von dem Edeka parkt wahrscheinlich, wenn er nach Hause kommt, auch ein paar Straßen weiter und läuft den Rest nach Hause. Die Frage ist ja eigentlich, wie die Stadt eine Genehmigung für so einen Markt erteilen, ohne mal zu fragen: 'Wie viel Leute werden denn da arbeiten? Und wo parken die dann überhaupt?' Jetzt fängt es an, zu eskalieren, weil schon Einfahrten zugeparkt werden. Ist es nicht an der Zeit, dass sich Familie Hunderieser, die Stadt Essen oder unserer hiesigen Politiker dem Problem annehmen?“

Reaktion fällt knapp aus

Nach der Anhäufung wütender Stimmen meldete sich schließlich Oberbürgermeister Thomas Kufen mittels Facebook-Kommentar zu Wort. Er fragt, von wann die E-Mail sei. Er wolle Montag (17. August) gerne nachschauen, wie der Bearbeitungsstand sei und sich dann melden. Als er erfährt, dass die E-Mail der Anwohner vom 12. August ist, teilt er mit: „Eine Beantwortung innerhalb von 48 Stunden ist allerdings nicht machbar.“

Die Reaktion von Edeka auf Anfrage von DER WESTEN fiel ebenfalls knapp aus. Pressesprecherin Simone Erkens erklärt: „Bei einem neuen Standort gibt es häufig Prozesse, die sich erst einspielen müssen. Die Parksituation an der Aktienstraße ist dafür ein Beispiel. Wir arbeiten aktuell an einer Lösung, um einerseits genug Parkraum für die Kunden zu schaffen und andererseits die Anwohner nicht einzuschränken. Ein erster Schritt ist, dass wir zusätzliche Mitarbeiterparkplätze auf der Parkfläche am Markt ausweisen werden.“

Die Anwohner dürften damit nun wohl Hoffnung darauf haben, dass sich die Parksituation in ihrer Nachbarschaft bald bessern könnte.