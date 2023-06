Edeka in Essen mit klarer Ansage nach Günther Jauchs Geständnis: „Für uns echt ein Problem!“

Günther Jauch ist seit vielen Jahren eines der bekanntesten TV-Gesichter Deutschlands. Doch auch Promis sind eben nur ganz normale Menschen – und so berichtete der beliebte Moderator von einem unbeabsichtigten Diebstahl bei einem seiner Einkäufe. Jetzt schaltet sich auch ein Edeka-Markt aus Essen ein.

„Was ich auch schonmal gemacht habe…“, begann Günther Jauch sein Geständnis vor laufender Kamera kürzlich bei „Wer wird Millionär?“. „Es gibt ja diese kleinen Plastikkörbe, in die man seine Einkäufe reintun kann. Und den habe ich mal, weil ich keine Tüte kaufen wollte, mit nach Hause genommen“, erklärte das RTL-Gesicht (wir berichteten). Ehrliches Geständnis von dem sonst so souverän wirkenden Jauch! Die Social-Media-Abteilung von einem Edeka-Markt aus Essen schaltete sich in dem Fall jetzt ein.

Edeka in Essen berichtet von großem Problem

„Mein lieber Günther Jauch, da schlägt es dem Fass ja den Boden aus… Da geben Sie doch am späten Pfingstmontag, während Ihrer doch eigentlich tollen und beliebten Sendung ‚Wer wird Millionär? auf RTL zu, dass auch Sie wie selbstverständlich schonmal einen Einkaufskorb im Supermarkt, ich sage mal, ausgeliehen haben. Was soll ich denn davon halten. Ich hoffe doch sehr, dass ihr ‚Werbeblock‘ nicht all Ihre Fans motiviert, ihnen das gleich zu tun“, heißt es in dem Facebook-Beitrag der Edeka-Filiale.

„Für uns ist das echt ein Problem, da die fehlende Menge immer weiter ansteigt. Als Wiedergutmachung müssten Sie eigentlich einen kostenlosen Werbespot für mich erstellen, indem Sie alle Kunden auf das Problem mit den Körben im Handel sensibilisieren und bitten, die Körbe natürlich immer im Markt zu belassen und auf keinen Fall mit nach Hause zu nehmen. Lieber Herr Jauch, ich freu mich darauf, von Ihnen zu hören und einen Termin für die Produktion des Spots in einem unserer Märkte zu vereinbaren. Bis dahin, bleiben Sie gesund und ‚ehrlich‘, das würde uns Händlern natürlich sehr helfen.“

Edeka in Essen klagte bereits über verschwundene Einkaufskörbe

Auch, wenn der Post wohl eher mit einem Augenzwinkern zu verstehen ist: Die Problematik hinter mitgenommene Einkaufskörbe bleibt bestehen. Im August 2021 berichtete derselbe Edeka-Markt aus Essen von rund 2.500 Einkaufskörben, die innerhalb der letzten 15 Monate auf „unerklärliche Weise“ verschwanden. Bleibt nur zu hoffen, dass Jauchs Aktion keine Nachahmer findet.