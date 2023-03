Edeka in Essen lockt mit speziellem Osterangebot! „Welt wird immer bekloppter“

Ostern steht vor der Tür. Bei Edeka, Rewe und Co. decken sich Familien dieser Tage für die große Eiersuche ein. Da darf der gute alte Schokohase natürlich nicht fehlen. Doch na nu? Was steht denn da für ein ungewöhnliches Exemplar in den Edeka-Regalen? Eine Kundin aus Essen fällt beinahe vom Glauben ab: „Die Welt wird immer bekloppter“, sagt sie beim Anblick der „Weihnachtshasen“, die der Supermarkt zum diesjährigen Osterfest im Angebot hat.

Den Hintergedanken der Aktion findet die Edeka-Kundin aus Essen jedoch gut. Andere Kundin derweil einen ganz anderen Verdacht.

Edeka in Essen: Das steckt hinter der Aktion

Mit dem Weihnachtshasen möchte Edeka gemeinsam mit der Alzheimer Forschung Initiative (AFI) auf die Betroffenen von Alzheimer in unserer Gesellschaft aufmerksam machen. Denn immer mehr Menschen leiden in Deutschland an der Demenz-Erkrankung.„Alzheimer ist eine Erkrankung, die jede:n von uns treffen kann. Uns ist daher wichtig einen Beitrag zu leisten, dass dieses Thema mehr Sichtbarkeit bekommt,“ so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA Zentrale Stiftung.

Edeka verkauft vor Ostern diesen Weihnachtshasen. Foto: Edeka

Der Weihnachtshase soll genau wie ein eigens gedrehter Werbespot zeige, wie „selbst vermeintliche Fixpunkte wie Feiertage oder Jahreszeiten von Menschen mit Demenz möglicherweise schwer auseinanderzuhalten sind.“ Pro verkauftem Schokohasen geht nach Edeka-Angaben ein Euro direkt an die AFI.

Weihnachtshasen in Essen unter Verdacht

Eine gelungene Aktion für die Betroffenen, findet die Kundin aus Essen. Doch fürchtet Sie auch, dass die Nummer für zusätzliche Verwirrung sorgen könnte: „Erkläre nur mal diesen Hasen einem Kind, das nicht weiß was Alzheimer ist und nur die Optik wahrnimmt“, so die Edeka-Kundin in einer lokalen Facebook-Gruppe. Andere sehen sich in einem ganz anderen Verdacht bestätigt. Für sie ist die Aktion ein Indiz dafür, dass der Einzelhandel seine nicht verkaufte Weihnachtsware an Ostern wiederverwendet.

Alles Quatsch, sagt die Leiterin der betroffenen Filiale aus Essen-Kettwig gegenüber DER WESTEN. Sie erklärt, dass nicht verkaufte Schoko-Waren vor Weihnachten den Tafeln zur Verfügung gestellt werden, damit auch Bedürftige sich an den Feiertagen über Süßwaren freuen können.